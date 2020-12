Voorzitter Donar aan de champagne: ‘Potverdorie, wat ben ik super, superblij’

‘Weet je wat zo mooi is’, zo vervolgt hij. ‘Ik heb wel eens in een bestuursbericht geschreven: Iedereen zei dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dat niet wist. Dat is een uitspraak die ik vaak gebruik, om iedereen die denkt dat iets niet kan, te laten relativeren dat je niet moet opgeven.’

'Resultaat van wekenlang bewerken'

‘Waarom ben ik zo blij? Je zag natuurlijk dat veel media, fans en zogenaamde kenners zeiden dat stille diplomatie geen moer uithaalt. En daarom ben ik zo blij, omdat we via de stille diplomatie dit hebben bereikt. Want het is echt het resultaat van het wekenlang bewerken van het NOC*NSF met de werkgroep, de Kamerleden, de regionale politiek heeft ons geholpen, alle collegeleden van de gemeente Groningen. Iedereen heeft zijn lijnen open gezet en Kamerleden benaderd van hun partij, en zelfs partijvoorzitters. En gotsiedorie man, dit is echt geweldig goed nieuws. Ja, echt’, aldus Stokroos.

'Bijna schreeuwen op het Binnenhof'

‘Ik heb bijna op het punt gestaan om te zeggen van, we gaan schreeuwen, bij wijze van spreken, op het Binnenhof. Omdat je denkt: Wanneer krijg je eindelijk eens een keer gehoor? Maar toch moet je blijven geloven in je tactiek. Als dat dan wordt beloond, dan zijn we superblij en supertrots op de samenwerking die we hadden met Heroes en Lycurgus. We hebben er zo veel voor gedaan samen. Dat dit er dan uitkomt, dat is echt een enorme opluchting.’

'De lobby was gelukt'

‘We kregen in de middag al de eerste signalen via de politiek, dat er goed nieuws aan zat te komen en dat we om zeven uur moesten gaan kijken. Daarna was er eerst even een moment van: Hè, het is weer niks. Want de bekende woorden kwamen er toen uit. Vijf minuten later wisten we dat het op de overheidssite stond, en toen kreeg ik ook door van Paul de Rook en Inge Jongman dat het inderdaad klopte, wat er stond, en dat de lobby gelukt was.’

Dan spring je een gat in de lucht en dan schreeuw je even al je adrenaline eruit Jannes Stokroos - voorzitter Donar

Later gepubliceerd

‘Ze hebben het bewust niet op de persconferentie gezegd, omdat het geen goed nieuws show was. Als je dan een uitzondering maakt voor topsporters, dan krijg je gelijk gedonder met journalisten: Waarom de ene wel en de andere niet? Vandaar dat het dus later gepubliceerd is.’

'Alsof ik de jackpot gewonnen had'

‘Ik was aan het juichen alsof ik de jackpot had gewonnen. Het was echt een ontlading. Er zit zo veel spanning in je lichaam om alles goed te regelen, en als zo’n bericht dan komt, dan spring je een gat in de lucht en dan schreeuw je even al je adrenaline eruit.’

'Het is overleven'

‘Ik ben blij dat we weer met onze core activiteit aan de gang kunnen, en dat we de fans, spelers, staf en de organisatie weer iets kunnen bieden. Elke keer moet je als bestuur maar weer proberen om positief te blijven en iedereen gemotiveerd te houden. Het heeft lang geduurd, en het is volhouden, maar uiteindelijk heeft de politiek dus wel naar ons geluisterd, en dan ben je ontzettend blij dat je je doel bereikt hebt. Nu kunnen we weer bezig met het plannen van wedstrijden.’

‘Je bent vrijwillig bestuurder en dit soort dagen verwacht je nooit. Het gaat wel goed met Donar, maar het is wel overleven. Hoe houd je iedereen tevreden en hoe creëer je een stip op de horizon? Hoe houd je de fans en de sponsors bij je? Daar ben je gewoon elke dag mee bezig. En steeds werd de hoop weer teniet gedaan door slecht nieuws.’

'Dagen van veertien uur'

‘Ik werk, ben met Donar bezig en ik slaap. Meer doe ik niet. Ik ben alleen maar bezig met blauw, met Groningen Seaports en Donar. Dit onderwerp alleen al, heeft ons zeker vijftien tot twintig uur per week gekost. We hebben echt heel veel politiek moeten bedrijven en dat is niet onze core activiteit. Dat is topsport organiseren. Ik maak nu dagen van veertien uur, en dat is helemaal niet erg. Tien uur voor Seaports en vier uur voor Donar.’

'Eerst drie tot vier weken trainen'

‘Komende zaterdag is er een extra DBL-vergadering en dan gaan we kijken hoe snel we kunnen herstarten met de competitie. Dat wordt waarschijnlijk niet eerder dan begin januari. We moeten wel drie tot vier weken optrainen na 17 december. Een aantal teams moet misschien nog weer spelers aantrekken, denk ik, want sommige spelers zijn vertrokken.’

Complete competitie

‘Ik denk dat we medio januari kunnen herstarten en dat betekent dat we nog steeds een complete competitie kunnen spelen. Dan zullen er meer wedstrijden per week zijn. Het zal drukker worden, maar de spelers staan te springen om weer te spelen. Dat is ook het mooie in het basketbal, dat basketballers nooit piepen als ze twee keer in de week een wedstrijd moeten spelen.’

'Iedereen nu weer fluitend naar de training'

‘De spelers springen een gat in de lucht. We hadden ze net een paar dagen vrij gegeven om even mentaal op te laden. Zodat ze dan, wanneer we goed bericht zouden krijgen, in de kerstperiode door kunnen blijven trainen. We hebben ook echt niks gemerkt van spelers, dat ze misschien hadden willen vertrekken de afgelopen periode. We hebben een heel hechte groep. En vanaf nu gaat iedereen bij wijze van spreken op tweehonderd procent trainen. Iedereen gaat nu weer fluitend naar de training’, zo besluit Strokroos opgewekt.

