Groningse huurders willen verhuurdersheffing van tafel: 'Dit moet stoppen'

'De betaalbaarheid voor huurders staat onder druk', zegt Ida Douma van Huurdersplatform Bedum-Ten Boer over de verhuurdersheffing van het Rijk. Acht huurdersorganisaties uit de gemeente Groningen hebben een pamflet opgesteld, dat is aangeboden aan PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Douma spreekt namens de gezamenlijke huurdersorganisaties. De woningcorporaties en de gemeente Groningen steunen de oproep om de heffing te stoppen. Die werd in 2013 in het leven geroepen om een gat in de rijksbegroting te dichten. Huurders betalen aan de corporaties, die het moeten afstaan aan Den Haag.

25 miljoen per jaar

'Groningen betaalt 25 miljoen euro, landelijk gaat het om 1,7 miljard euro die de corporaties betalen aan de overheid', weet Douma.

'Corporaties moeten investeren in betaalbare en veilige woningen. De betaalbaarheid voor huurders staat onder druk. Kijk eens wat je alleen al in de gemeente Groningen kan doen met 25 miljoen euro. Je zou er 300 nieuwe woningen van kunnen bouwen, of 1000 extra verduurzamen. En je kan investeren in betaalbaar wonen.'

Politiek praat erover

De Tweede Kamer praat vandaag over het woonbeleid. Door de coronacrisis is de politiek veel extra geld kwijt. Kan het de inkomsten uit de verhuurdersheffing wel missen? 'We hebben er allemaal last van, maar corona gaat weer voorbij', zegt Douma.

'Zeker nu de verkiezingen er weer aankomen is het belangrijk dat de nieuwe regering er aandacht aan besteedt en de verhuurdersheffing terugkomt bij de huurders, via de corporaties.'

Lees ook:

- Huurder en verhuurder sturen samen brandbrief naar Den Haag