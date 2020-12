Burgemeester Van Gent 'Spaans benauwd' over mogelijk nieuwe containers in zee

Dat opnieuw een containerschip mogelijk tientallen containers heeft verloren, zorgt voor schrik op Schiermonnikoog. 'Niet weer dit', zegt burgemeester Ineke van Gent. 'We maken ons grote zorgen. We weten heel weinig op dit moment. Hopelijk loopt het goed af.'

De containerramp met de MSC Zoe zit de eilanders nog vers in het geheugen. In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor de MSC Zoe, één van de grootste containerschepen ter wereld, 342 containers boven de Waddeneilanden. Nog altijd worden er restanten gevonden van de inhoud van de containers.

Het vermoeden bestaat dat opnieuw een schip containers heeft verloren. Dat zou op 2 december al gebeurd zijn. Vissers ontdekten via sonarbeelden containers op de bodem van de Noordzee. Zo'n 160 kilometer boven Schiermonnikoog, in Duits zeegebied.

Uit tracking informatie zou blijken dat het om een schip van rederij Maersk zou gaan. De rederij zelf geeft aan dat geen enkele kapitein melding heeft gemaakt van een verloren lading.

Concrete maatregelen

'Er wordt nu uitgezocht wat er precies is gebeurd. Op de MSC Zoe hadden ze eerst ook niet door dat er containers overboord gevallen waren. Later werd dit pas duidelijk', zegt Van Gent. 'Ik maak me echt zorgen over wat er in die containers zit. Zijn ze nog heel? Het antwoord op die vragen zal nog wel even duren vrees ik.'

'Maar ik hoop echt dat het niet waar is dat er weer 200 containers in de zee liggen', zegt Van Gent. 'Al twee jaar lang praten we over het containervervoer en de risico's daarbij. De Waddeneilanden hebben meerdere keren aangedrongen op concrete maatregelen.'

Ook zorgen in de Tweede Kamer

Ook politiek Den Haag is ontstemd. Daar zit de ramp met de MSC Zoe ook nog vers in het geheugen.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf vindt dat de minister snel met Duitsland en Denemarken om tafel moet om de containerscheepvaart aan te pakken en veiliger te maken. Nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de ramp met de MSC Zoe heeft onderzocht hebben de Tweede Kamer en de minister vastgesteld dat de scheepvaart aangepakt moet worden. Er moeten nieuwe internationale eisen komen voor grote containerschepen. Zoals: meer controle op het vastzetten van de containers en afspraken over vaarroutes die afgesloten moeten worden bij slecht weer.

'Nu aanpakken'

‘Duitsland was terughoudend in het treffen van maatregelen, gaf de minister vorige week in het debat aan. Maar de minister moet nu snel stappen ondernemen’, laat Van der Graaf weten.

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk laat via Twitter weten dat ‘de pijn op de Waddeneilanden van MSC Zoe nog iedere dag gevoeld en gezien wordt’.

D66-Kamerlid Rutger Schonis: 'Dit is nu de zoveelste keer dat een schip hier containers verliest. Dit is een ramp voor de natuur. Al die rommel ligt in het water en spoelt aan op onze stranden. Het Waddengebied is nota bene Unesco werelderfgoed, daar moeten we zuinig op zijn.' De minister moet volgens hem niet wachten, maar doorpakken.

Van der Graaf wil samen met de anderen en de minister in overleg. 'Zodat we voor de kerst de minister deze opdracht mee kunnen geven. Dat het nu weer gebeurt, daar heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid ons voor gewaarschuwd. Nu gebeurt het in Duitse wateren.’

