Eerste otter meldt zich in nieuw natuurgebied bij Boerakker

Bij Boerakker wordt sinds begin dit jaar gewerkt om de twee polders in te richten als waterberging. De werkzaamheden die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de provincie naderen hun voltooiing. Op 1 januari moeten beide gebieden klaar zijn om ingezet te worden in tijden van wateroverlast.

'Aantrekkelijk gebied voor de otter'

Naast de aanleg van de waterbergingen worden ook een nieuwe natuurgebieden aangelegd. Die gebieden worden de bever- en de ottervallei genoemd en dan is het wel heel toevallig dat zich meteen een otter heeft gemeld. Provinciebestuurder Henk Staghouwer is opgetogen: 'Blijkbaar is het nu al, terwijl het nog niets eens helemaal klaar is, een aantrekkelijk gebied voor deze dieren.'

Pareltje in het Zuidelijk Westerkwartier

Om de otter- en bevervallei in de polders De Dijken en Bakkerom met elkaar te verbinden, is een nieuwe sloot gegraven die de Dijkweg kruist. In de weg zelf is een brug gebouwd om de sloot te kunnen oversteken. Links en rechts van de weg vallen de dijkjes op die het water in tijden van nood in de waterberging moeten houden.

De bevervallei gezien vanaf de brug in de Dijkweg (Foto: Jan Been/RTV Noord)

In het natte gebied zijn ook al de eerste watervogels neergestreken. Het gebied ten noordoosten van Boerakker zou zomaar eens een pareltje in het Zuidelijke Westerkwartier kunnen worden. Staghouwer beaamt dat: 'Dit gebied heeft het in zich om een paradijsje te worden.'

Lees ook:

- Paling, snoek en kroeskarper kunnen weer vrijuit zwemmen bij Boerakker