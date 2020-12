Jaar cel geëist tegen seriedief die strooptocht eindigt in auto met volgsysteem

Een 39-jarige man uit Leeuwarden riskeert een jaar cel voor een reeks diefstallen en inbraken in Groningen en Drenthe. 'Ik hou mijn hart vast', zei de officier van justitie over de verdachte.

Het strafblad van de man telt 34 kantjes. Ook is hij al jaren verslaafd aan harddrugs.

Gestolen bankpassen en autosleutels

Volgens de officier van justitie pleegde de man in mei en juni in Hoogeveen en Meppel een reeks diefstallen en inbraken. Hij maakte met name bankpasjes buit, waarmee hij contactloos betaalde. Toen hij pinde bij een geldpinautomaat in Meppel, werd hij op beeld vastgelegd.

Aan de serie diefstallen kwam voor korte duur een eind, nadat hij uit een lokauto van de politie een tas met een laptop stal. De politie kon daarna het spoor van de dief volgen. Bij de aanhouding had hij een stapel gestolen bankpassen op zak, maar ook gestolen autosleutels.

Volgsysteem in auto

In september ging de man weer op dievenpad. Deze keer stal hij uit een geparkeerde auto aan de Helperzoom in Groningen een iPhone en autosleutels van een splinternieuwe auto, die iets verderop geparkeerd stond. De wagen was uitgerust met een volgsysteem.

Via de meldkamer kon de politie de rit volgen richting Haarlem. Daar werd hij na een crash opgepakt. De man ontkent tot op de dag van vandaag. Volgens de officier verzint de man een 'derde persoon' van wie hij de goederen kreeg. Die persoon is tot dusver niet gevonden.

Vrees voor toekomst

'De man is 39 jaar oud, het zou eens fijn zijn als hij nu eens weet wat hij wil met zijn leven', zei de officier. Die houdt zijn hart vast voor de toekomst van de verdachte, nu de reclassering liet weten geen mogelijkheden meer te zien voor de Fries.

De man verscheen niet op zitting. Hij stond via een telefoonverbinding in contact met de rechters. Hij zit in quarantaine, omdat de gevangeniskapper besmet is met het coronavirus.

De rechtbank doet op 22 december uitspraak.

