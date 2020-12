Extra steun ondernemers: 'Wij zijn al compleet uitgewoond'

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen langer aanspraak maken op steunregelingen van de overheid, werd dinsdagochtend bekend tijdens een persconferentie. Het kabinet trekt in totaal 3,7 miljard euro extra uit voor nieuwe maatregelen.

Reserves

Joyce Walstra, voorzitter van MKB Noord, waardeert de extra steunmaatregelen, maar plaatst ook gelijk een kritische kantnoot.

'Wij zeggen: help ons de sectoren te steunen die echt de zware klappen krijgen. Voor hen vermoeden wij dat dit uiteindelijk niet voldoende is. Deze zaken liggen helemaal stil. Daar wordt helemaal niets verdiend, dus wat dat betreft is elke noodoplossing welkom. Maar de enige ultieme oplossing is gewoon om open te gaan.'

Ik ben gedwongen dicht voor volk en vaderland, maar moet dat uit eigen zak betalen Erwin Hooites - horecaondernemer

De voorzitter krijgt veel signalen van ondernemers uit de regio dat de reserves op zijn. 'Een horecaondernemer vertelde mij laatst dat hij dit jaar al 24 weken dicht is. 'Dat zou je een gemiddelde medewerker moeten vertellen, dat die 24 weken geen loon krijgt', zei hij. Stel je het maar eens voor. Dan komt alles in gevaar: je hypotheek, andere vaste lasten en uit eindelijk je gezin.'

Wat verandert er voor ondernemers?

Bedrijven met hogere omzetverliezen, zoals cafés en restaurants, kunnen daar nu in verhouding meer tegemoetkoming voor krijgen.

De bestaande Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid. Het subsidiepercentage wordt verhoogd van maximaal 50 procent, naar maximaal 70 procent.

Het kabinet introduceert naast de bestaande Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en TVL-regelingen nog een nieuwe regeling: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling is bedoeld voor bijvoorbeeld zzp'ers, die door de coronacrisis financieel in de problemen komen, maar geen aanspraak kunnen maken op één van de bestaande vangnetten.

Eigen zak

De vraag 'of het genoeg is' leeft ook bij Erwin Hooites. Hij runt de cafés Centrum, Stad en Lande in Delfzijl en De Eerste Aanleg in Appingedam. 'Ik vind nog steeds dat ik recht heb op een volledige vergoeding. Ik ben gedwongen dicht voor volk en vaderland, maar moet dat uit eigen zak betalen.'

Houdt hij het door de hogere compensatie voor zijn omzetverlies langer uit? 'Ik weet het echt niet', zegt hij. 'Wij zijn al compleet uitgewoond. We waren een heel gezond bedrijf, met een buffer. Maar dat is allemaal weg.'

Om tafel

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zei tijdens de persconferentie dat ondernemers 'op de Hollandse manier' met elkaar om tafel moeten gaan als ze in de problemen komen.

Ik weet nu al dat ik rood kom te staan Bas Berendsen - café-eigenaar

Praat dus met je huurbaas als je als café-eigenaar financieel knel komt te zitten, is de boodschap. Bas Berendsen van Café der Witz in hartje Groningen ziet geen andere optie.

'Ik huur van Heineken. Zij hebben in de eerste lockdown twee maanden huur kwijtgescholden.' Een eenmalige actie, gaf de brouwerijmagnaat toen aan. 'Ik moet nu toch weer bij hen aankloppen.'

De grote klap komt voor veel ondernemers nog, verwacht Berendsen. 'Ik mag bijvoorbeeld mijn belasting later betalen, over een half jaar. In mijn geval is dat 80.000 euro. Daarna moet ik de pandeigenaar nog terugbetalen. Ik weet nu al dat ik dan rood kom te staan.'

Café Der Witz aan de Grote Markt in Stad (Foto: Google Streetview)

Opnieuw uitvinden

Ga vooral niet stilzitten als ondernemer, maar kijk waar mogelijk of je je bedrijfsplan kunt aanpassen. Dat advies geeft Sieger Dijkstra, voorzitter van VNO-NCW Noord. 'Voor de kleinere bedrijven geldt: zoek hulp en praat met elkaar. Samen bereik je altijd meer.'

Dijkstra noemt het uitgebreide steunpakket meer dan hij had verwacht, maar nog steeds 'onvoldoende'. 'Voor sommige ondernemers zal het een uitstel van executie zijn. Ik vind nog steeds dat er meer getest moet worden zodat er weer meer bedrijven open kunnen.'

Die regelingen zijn voor mij niet zo interessant Berend-Jan Moed - cateraar

Ondertussen wacht Berend-Jan Moed van het gelijknamige partyservicebedrijf in Jipsinghuizen niet langer op versoepelingen. Normaal gesproken organiseert hij feesten vanaf twintig man, maar sinds de uitbraak van corona ligt zijn zaak volledig stil. De desinfectiezuil die hij onlangs heeft aangeschaft, staat nog ongebruikt in zijn loods.

Cateraar Berend-Jan Moed (Foto: RTV Noord)

'Die regelingen zijn voor mij niet zo interessant. Die uitbreiding van de TVL-regeling levert mij hooguit een paar honderd euro op. Gelukkig heb ik geen duur pand of veel personeel, dus daar heb ik mazzel mee.'

Aanvragen voor feesten of boekingen waren er de afgelopen tijd niet, maar onlangs kreeg de zelfstandig ondernemer een meevaller.

'We gaan voor vakantiehuisjes in Bourtange het ontbijt en misschien ook de lunch en het diner verzorgen. Iets heel anders dus. Het brengt in ieder geval geld in het laatje.'

De volledige lijst met uitbreidingen van de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven is hier te lezen.

