Werkzaamheden Hoofdstation jaar vertraagd door archeologische vondsten

In de bodem zijn fundamenten van gebouwen uit het verleden gevonden.

De gevonden fundamenten (Foto: ProRail)

Gebouw uit 1830

Ook is de aannemer twee oude draaischijven voor locomotieven tegengekomen in de grond. 'Bovendien liggen er fundaties van een oude steenfabriek uit 1830, restanten van de kade van een haven en een oude koolopslagput met een intacte houten fundering die 15 meter diep is', zegt ProRail.

De vondsten worden de komende tijd onderzocht en in kaart gebracht. Om die reden is het uitvoeren van de werkzaamheden in 2022 niet meer haalbaar.

De draaischijf (Foto: ProRail)

Werkzaamheden verplaatst naar 2023

Het werk verschuift naar verwachting naar de zomer van 2023, het moment dat het hele station eigenlijk klaar had moeten zijn.

'De werkzaamheden kunnen alleen in de traditioneel rustige zomerperiode plaatsvinden', zegt een woordvoerder van ProRail. Dat heeft te maken met de duur van het werk: er wordt zes weken voor uitgetrokken. In die periode rijden er geen treinen van en naar het Hoofdstation.



Om wat voor werkzaamheden gaat het?

Na de werkzaamheden is Groningen geen eindstation meer voor Arriva-treinen. Treinen vanuit Veendam rijden dan door naar Delfzijl, treinen vanuit Winschoten gaan na het Hoofdstation verder naar Roodeschool en de Eemshaven. Treinen uit Leeuwarden krijgen station Europapark en in sommige gevallen Winschoten als eindstation. Het doel daarvan is dat reizigers minder vaak hoeven over te stappen.

Alle perrons moeten voor die werkzaamheden worden verbouwd. In dezelfde periode zou ook een bustunnel worden geplaatst.

Nieuwe planning

Aannemer Strukton werkt momenteel aan een nieuwe planning.

'Bij het opstellen van die planning houdt Strukton zo goed mogelijk rekening met de belangrijke momenten zoals de doorkoppeling, de oplevering van het station en de start van de gebiedsontwikkeling aan de zuidzijde. ProRail is als aanbestedende partij hierover met Strukton in gesprek', stelt de gemeente Groningen.

Lees ook:

- Nieuwe Oosterpoort bij Hoofdstation in trek bij gemeenteraad

- Hoofdstation ondergaat metamorfose: boekhandel wordt bouwput

- Dossier: Verbouwing Hoofdstation