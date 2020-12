Twintig zonnepanelen kapot door fout bij sloop windmolen

Bij de ontmanteling van de turbine aan de Kwelderweg stortte maandagmiddag een deel van de toren verkeerd naar beneden. De brokstukken kwamen terecht op de naastgelegen dijk.

Tijdelijk weggehaald

De panelen zijn onderdeel van een langgerekt zonnepark aan de zuidkant van de slapersdijk. Er liggen in totaal 17.000 zonnepanelen. Vanwege de sloop - van in totaal negen windturbines - is een deel van de panelen tijdelijk weggehaald.

Solarfields gaat kijken of er bij de andere windmolens uit voorzorg meer panelen weggehaald moeten worden: 'We werken aan een aangepast herstelplan voor de resterende acht turbines. Gelukkig valt de schade nu mee. Er liggen reservepanelen klaar', zegt woordvoerder Esther Terpstra.

Halfjaar in gebruik

Het zonnepark is in juni dit jaar in gebruik genomen. Vanwege de sloop van de windmolens moest Solarfields onlangs - een halfjaar later - delen van het park weghalen. Op de vraag waarom het bedrijf niet heeft gewacht op de sloop, laat Terpstra weten dat de panelen in de zomermaanden nog veel energie konden opwekken.

'Eerder in het jaar is er veel meer zon. Dan zou je opwekverlies hebben als we hadden gewacht. Daarnaast gaat het niet om het hele park. Alleen de panelen rondom de turbines zijn weggehaald. Daar is van tevoren al rekening mee gehouden.'

Onderzoek naar oorzaak

RWE, verantwoordelijk voor de sloop van de turbines, liet eerder al weten de schade te zullen vergoeden. Het bedrijf onderzoekt wat er mis is gegaan, om herhaling bij de sloop van de andere acht turbines te voorkomen.

