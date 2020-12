Deel plannen voor nieuwe weg bij Winsum moet over

De gemeente had een vergunning moeten aanvragen voor een aansluiting van de nieuwe weg op de N361. De gemeente was van mening dat dit niet hoefde. De Raad van State vindt dat dit beter gemotiveerd moet worden.

De nieuwe weg is bedoeld om ervoor te zorgen dat er minder auto- en vrachtverkeer door het centrum van Winsum rijdt. Inwoners vinden de situatie onveilig.

Een aantal bewoners van de Bloemenbuurt, waar de nieuwe weg langs komt, vindt dat de gemeente een nieuwe gevaarlijke situatie creëert. Ze stapten naar de Raad van State.

Buurt hoopt op schrappen plan

‘Dit deel hebben we gewonnen. Wat zij verder gaan doen, weet ik niet. Maar ik hoop dat de raad nu ingrijpt en vaststelt dat dit plan niet in orde is. Ze krijgen zestien weken de tijd om het mogelijk te herstellen. We hopen dat het afgeblazen wordt’, vertelt Piet Tuinman. Hij woont vlakbij de plek waar de nieuwe weg komt te liggen.

Andere route

Buurtbewoners willen dat er voor een alternatieve ‘veiligere’ route voor de weg gekozen wordt. Ze willen dat de weg aangesloten wordt op de huidige rotonde in Ranum.

‘De provincie heeft in het verleden geroepen geen nieuwe aansluitingen op de N361 te willen. We hopen dat ze geen vergunning afgeven voor deze aansluiting. Het zou heel raar zijn als ze dat wel doen’, laat Piet Tuinman weten. Hij heeft het gevoel dat er door de rechters naar de buurt geluisterd is.

‘Dit is het zoveelste debacle van de gemeente. De eerste versie van het plan was al niet op orde. En nu moeten ze weer opnieuw naar de tekentafel’, zegt Tuinman.

Wel of niet door?

Andere bezwaren over aantasting van de natuur en geluidsoverlast zijn wel definitief van tafel geveegd.

Wethouder Eltjo Dijkhuis is teleurgesteld dat het project vertraging oploopt: 'Het is jammer dat we hierdoor nog enkele maanden vertraging oplopen. De verbindingsweg is hard nodig om de verkeersdrukte in het centrum van Winsum te verminderen en het centrum veiliger te maken.'

Het college gaat stappen ondernemen en hoopt daarna snel verder te kunnen. 'Ik verwacht dat de weg dan nog steeds conform planning begin 2023 open kan voor verkeer.'

De gemeente verwacht dat de provincie mee zal werken omdat ze ook een deel van de kosten voor de nieuwe weg betaalt.

