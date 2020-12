KNRM-schipper: 'Viskotter zonk binnen een minuut'

De drie opvarenden van de UK-171, die woensdagochtend ten noorden van Rottum is gezonken, hebben het er levend vanaf gebracht doordat ze bijtijds in hun reddingsvlot konden stappen. Dat vertelt Boudewijn Stal, schipper van reddingboot Koning Willem I.

Rond 10 uur 's ochtends slaat de bemanning van de viskotter alarm: het schip heeft iets geraakt en maakt snel slagzij. Voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) het sein met man en macht uit te rukken.

Drie boten

'Het was een melding met prioriteit één. Dan zet je alles in wat je hebt', zegt Stal. In dit geval zijn dat de Willem I en de Edzard Jacob, de twee boten van het KNRM-reddingstation op Schiermonnikoog. Daarnaast wordt ook de Jan en Titia Visser van het reddingstation in de Eemshaven ingezet.

'Al vrij snel nadat we waren uitgevaren, kregen we de melding dat de bemanning was opgepikt door een vissersschip - de Tholen 10 - dat in de buurt was', vertelt Stal. 'Maar was geen reden voor ons om te keren, want je weet nooit wat je verder aantreft.'

Minuut

'Dat schip is binnen een minuut gekapseisd en gezonken', gaat Stal verder. In dit soort situaties is geen tijd te verliezen, wil hij maar zeggen. 'Gelukkig heeft de bemanning de veiligheidsinstructies goed opgevolgd. De omstandigheden waren gunstig: het was het heiig, maar kalm weer. De zee was glad. Bovendien had een van de bemanningsleden een mobiele telefoon bij zich. Dat hielp ook mee.'

Nadat ze in hun vlot waren opgepikt, werden ze door hun collega's van het Zeeuwse visserschip voorzien van droge kleren. Stal: 'Na overleg zijn de bemanningsleden bij ons aan boord gestapt. Ze gaven aan dat ze naar Lauwersoog wilden worden gebracht. Ze waren ontdaan, maar verder gaat het goed met ze. Hun familie van Urk komt hen ophalen.'

Markering

De plek waar de viskotter is gezonken, is gemarkeerd doordat het achtergebleven reddingsvlot nog aan het schip vastzit met een lijn. Andere schepen zijn dus gewaarschuwd. Hoe dit verder gaat? 'Geen idee', zegt Stal. 'Wij zijn vrijwilligers en zijn er voor het redden van mensen. Met deze actie hebben we maar weer eens onze waarde en die van de KNRM bewezen.'

Op de plek waar de viskotter is gezonken, is het enkele tientallen meters diep. Waarschijnlijk is het schip omgeslagen nadat het met zijn visnetten ergens achter is blijven haken. Mogelijk gaat het om overboord geslagen containers, maar dat is nog niet duidelijk.

Lees ook:

- Viskotter gezonken boven Schiermonnikoog, bemanning gered

- Burgemeester Van Gent 'Spaans benauwd' over mogelijk nieuwe containers in zee