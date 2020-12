'Ommelanden door provincie benadeeld op cultuurbeleid'

Een voorstelling in De Klinker in Winschoten, voor de coronamaatregelen (Foto: De Klinker)

Dat is de kritiek van oppositiepartijen SP, Partij voor het Noorden, Groninger Belang en Partij voor de Dieren in Provinciale Staten. Ook 50Plus vindt in mindere mate dat er oog moet zijn voor cultuur op het platteland.

'Het ov laat de ommelander in de steek'

De SP vindt onder andere dat de provinciale bijdrage voor het Groninger Museum wel naar beneden kan. Het museum pal naast het Hoofdstation krijgt één miljoen euro per jaar van de provincie en wat de SP betreft kan daar wel een paar ton vanaf. ‘Die één of twee ton maakt voor de ommelanden een wereld van verschil’, zegt Statenlid Henk Hensen. ‘Groninger Museum heeft zoveel grote en succesvolle exposities, die moeten zelf de broek op kunnen houden. Waarom doen we dat niet?’

‘Worden de ommelanden wel voldoende bediend?’, vraagt Statenlid Ankie Voerman (Partij voor de Dieren) zich af. ‘Het gaat in deze cultuurnota wel erg om de stad Groningen.’ Harmieke van der Wal (Partij voor het Noorden): ‘De stad ontvangt relatief veel en ik zit niet te wachten op het antwoord dat elke ommelander kan genieten van cultuur in de stad. Want is dat eigenlijk wel zo? Het openbaar vervoer laat met name de ommelander in de steek, zeker bij avondvoorstellingen.’

Regionale spreiding

Gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) stelt dat er een innige samenwerking is tussen provincie en gemeente Groningen en dat dit uitmondt in het feit dat culturele instellingen maar één subsidieverzoek hoeven in te dienen. Dat komt volgens haar de snelheid van verwerking van subsidieverzoeken ten goede.

‘Maar het is een groot misverstand dat instellingen die toevallig in de gemeente Groningen zouden zitten bevoordeeld zouden worden’, zegt Wulfse. ‘De Kunstraad heeft de opdracht om te zorgen voor een goede regionale spreiding.’

Statenlid Petra Blink (Groninger Belang) heeft daar haar twijfels bij. 'De regio wordt in verhouding met de gemeente Groningen toch enigszins benadeeld. Dit zou wel eens kunnen komen door de intensieve samenwerking tussen gemeente en Provincie Groningen.'

Stadjerspas

50Plus-voorman Johan ten Hoove geeft aan dat inwoners in de gemeente Groningen meer kans hebben om te genieten van cultuur dan inwoners van andere Groninger gemeenten. ‘Door middelen als de Stadjerspas hebben de Stadjers meer voordeel ten opzichte van de ommelanden.’

De Stadjerspas is voor inwoners van de gemeente Groningen die een laag inkomen hebben, zodat ze de kans hebben activiteiten te bezoeken. CDA’er Robert de Wit haakt daarop aan. ‘De provincie mag in gesprek met de andere gemeenten best aangeven dat cultuur toegankelijk gemaakt wordt voor mensen met een smalle beurs. Maar om als college te zeggen dat die bal bij de gemeenten zelf ligt vind ik wat kort door de bocht.’ D66-Statenlid Jurgen Elshof vindt ook dat de provincie de gemeenten moet vragen cultuur laagdrempeliger te maken.