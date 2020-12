Tot vier jaar cel voor drugslijn naar Denemarken

De mannen zorgden ervoor dat in augustus en september 2016 veertien postpakketten met drugs naar het Deense Ikast werden verstuurd.

De officier van justitie eiste twee weken geleden zes jaar en vier jaar cel tegen de Assenaar en de Stadjer. De officier ging ervan uit dat de mannen bijna 200 kilo aan harddrug hebben geëxporteerd.

Twee pakketten werden in september 2016 onderschept bij een servicepunt in een tankstation in Meppel. Daarin zat één kilo cocaïne en bijna twintig kilo speed. Hoeveel drugs uiteindelijk naar Denemarken is gegaan, is in het onderzoek onvoldoende duidelijk geworden.

Onraad

De zaak kwam in september 2016 aan het licht, doordat en oplettende medewerkster van een servicepunt in een tankstation in Meppel onraad rook. Ze zag hoe een man in een auto driftig twee pakketten dichtplakte en binnen probeerde hij de bewakingscamera's te vermijden. De medewerkster belde de politie.

Op het afleveradres in Denemarken werd nog eens tientallen kilo's cocaïne, speed, xtc en heroïne aangetroffen. De 28-jarige bewoner van het afleveradres kreeg hiervoor veertien jaar cel opgelegd.

Opslag in kantoorruimte

De drugs voor Denemarken werd opgeslagen in een kantoorruimte van een 50-jarige man uit Zeist. Hij kreeg voor zijn aandeel drie jaar cel opgelegd. De rechter sprak van ernstige feiten. Harddrugs zijn niet alleen schadelijk voor de gezondheid van personen. Handel in drugs trekt ook andere vormen van criminaliteit aan.

De rechter noemde het ernstig dat de mannen alleen handelden uit eigen financieel gewin. De zaken hebben te lang op de plank geleden, waardoor de straffen aanzienlijk lager zijn uitgevallen.

