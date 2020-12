Kraakpand wordt niet ontruimd, krakers moeten woning brandveilig maken

Het gekraakte pand bestaat uit twee woningen en in beide woningen moet de brandveiligheid worden aangepakt.

Pand is onveilig

'Wij hebben de krakers ervan op de hoogte gebracht dat ze maatregelen moeten nemen met betrekking tot de brandoverslag. Los daarvan is het pand niet onveilig. De aanpassingen zijn eenvoudig en snel uit te voeren. De krakers hebben toegezegd dat ze die aanpassingen vandaag gaan uitvoeren', aldus de wethouder die aangeeft dat er met het uitvoeren van die aanpassingen geen spoedeisende reden is om het pand te ontruimen.

Verder hebben de krakers volgens de gemeente toegezegd dat ze één van de twee woningen niet langer zullen gebruiken. De wethouder reageerde op de kwestie omdat de VVD om opheldering had gevraagd.

Dit is niet te geloven. Ik moet mij nu maar even beraden Eigenaar van het gekraakte pand

De kraak wordt volgende week besproken door het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeester tijdens het overleg van de veiligheidsdriehoek. 'Dan gaan we kijken wat het voor de lange termijn betekent', aldus Van de Schaaf.

Onbegrip

De pandeigenaar heeft de woorden van de wethouder met groot ongeloof aangehoord. De eigenaar wil niet met zijn naam in de publiciteit, maar zijn naam is wel bekend bij de redactie van RTV Noord.

'Dit is niet te geloven. Ik moet mij nu maar even beraden. Het pand was in het verleden van mijn broer. Die moest in 2015 uit het pand worden gezet omdat het niet meer voldeed aan het bouwbesluit. En nu kunnen mensen die er onrechtmatig in zijn gegaan de woning brandveilig maken met een aantal aanpassingen?', zegt de eigenaar verbaasd. 'Ik heb inmiddels contact met mijn advocaat gelegd.'

De opknapbeurt hebben we al een tijdje in de wacht gezet, daarom hadden we ook hekken voor de woning geplaatst Eigenaar van het gekraakte pand

Sinds de broer van de eigenaar uit de woning is gezet is er weinig tot niks veranderd aan de staat van de woning. De pandeigenaar was wel bezig met plannen om de beide woningen aan te pakken, maar door onder meer gezondheidsproblemen is dat er nog niet van gekomen.

'De opknapbeurt hebben we al een tijdje in de wacht gezet, daarom hadden we ook hekken voor de woning geplaatst.'

Gasleidingen open

De eigenaar liet eerder al weten dat hij niet verantwoordelijk wil zijn voor de eventuele gevolgen van de kraak. De gasleiding zou onder meer open liggen in het pand en de elektriciteit in het pand stamt uit 1915.

