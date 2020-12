Elf Groninger musea krijgen compensatie van Mondriaanfonds

Het Mondriaanfonds heeft zeventien miljoen euro verdeeld bij drie verschillende compensatieregelingen. De eerste geldt voor regionale musea met meer dan 100.000 bezoekers, de twee voor musea met tussen de 40.000 en de 100.000 bezoekers en een een derde regeling is er voor musea met meer dan 7.500 bezoekers.

Hoeveel heeft Groninger Museum ontvangen?

Voor de categorie tot 100.000 bezoekers voor regionale musea komt in onze provincie alleen het Groninger Museum in aanmerking. Hoeveel het Groninger Museum heeft ontvangen is niet bekend. Volgens het fonds is de bijdrage gelijk aan de bijdrage van de gemeente en provincie aan het museum.

In de categorie 40.000 tot 100.000 bezoekers zitten geen Groningse musea, wel zit het Gevangenismuseum in Veenhuizen in deze categorie. Zij krijgen 60.000 euro.

Tien Groninger musea

Bij de laatste compensatieregeling voor de in totaal 128 musea, zitten tien Groninger musea. Hoeveel geld de musea individueel krijgen is niet bekend en hangt af van het aantal bezoekers. Het gaat daarbij om verschillende bedragen. Tot 10.000 bezoekers 7.000 euro, tot 25.000 bezoekers 15.000 euro en tot 40.000 bezoekers 30.000 euro.

Val je binnen de laatste regeling, maar heb je meer dan 40.000 bezoekers kan je ook 60.000 euro krijgen, maar alleen als je die nog niet hebt ontvangen via een eerdere compensatieregeling.

Meer dan 100.000 bezoekers

In de laatste compensatieregeling zitten mogelijk ook musea met meer dan 100.000 bezoekers, als zij via een eerdere compensatie al geld hebben ontvangen, kunnen ze het via de nieuwste regeling aanvullen.

Groningse musea

Die laatste regeling geldt in onze provincie voor GRID Grafisch Museum Groningen (Groningen), Museum aan de A (Groningen), Landgoed Verhildersum (Leens), Nienoord Borg en Nationaal Rijtuig museum (Leek), Museum Wierdenland (Ezinge), MuzeeAquarium Delfzijl (Delfzijl), Openluchtmuseum Het Hoogeland (Warffum), Landgoed Fraeylemaborg (Slochteren), Museum Menkemaborg (Uithuizen) en Veenkoloniaal Museum (Veendam).

