Restaurant over kerst: 'Wij noemen het hier bezigheidstherapie'

Wat vinden Groninger restaurants van deze oproep? Verslaggever Remco in 't Hof ging langs bij restaurant Land van Kokanje in de stad Groningen, om het aan hen voor te leggen.

'Met de kerst vinden we het leuk om bezig te zijn. We doen het voor onze vaste gasten. Het is natuurlijk leuk als jouw eten dan bij hen op tafel staat', zegt restauranteigenaar Erik Schade.

Zo gaat het er nu in de keuken van Land van Kokanje aan toe:

Bezigheidstherapie

Toch zijn de 'thuisreserveringen' op eerste een tweede kerstdag een druppel op de gloeiende plaat, erkent hij. 'Wij noemen het hier bezigheidstherapie. We hebben de mensen, we hebben niet iedereen aan tijdelijk ander werk kunnen helpen. Daarom zijn we hier nog met een paar mensen bezig voor deze dagen.'

In de keuken gooit de kok nog een varkenshaas in de pan. 'Ik ben helemaal klaar voor', zegt hij.

Maximaal drie

De toegestane groepsgrootte werd dinsdagavond door het kabinet niet vergroot. Dus of het nou gaat om kerst of oud en nieuw: iedereen kan per dag maar drie gasten van buiten het huishouden uitnodigen - kinderen tot en met 12 worden niet meegeteld.

