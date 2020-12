Actie voor truckers in Bareveld eindigt met aanhouding

De organisatoren hadden met toestemming van zalencentrum en truckerscafé Huize Bareveld een tentenactie opgezet.

In die tenten konden de chauffeurs dan een prakkie halen en eten omdat dit vanwege de coronamaatregelen in het restaurant niet meer mogelijk is. De truckers moeten in coronatijd dagelijks eten in de cabine van hun vrachtwagen.

Een van de boeren moest worden behandeld in een ambulance (Foto: Jeroen Willems/RTV Noord)

Overlast

Agenten kwamen ter plaatse omdat er volgens de lezing van de politie een melding van overlast was gedaan. Toen er om opheldering werd gevraagd zou een van de circa twintig aanwezigen zich volgens de politie recalcitrant hebben gedragen. Vervolgens werd de man met pepperspray tot bedaren gebracht.

Onwel

De bestuurder werd daardoor onwel en moest in de ambulance worden behandeld. Daarna werd hij door de politie meegenomen naar het bureau. Tegen hem is proces verbaal opgemaakt.

De actie voor de chauffeurs was daarmee meteen geëindigd.

Onthutst

Uitbater Thea Witteveen-Aukema van Huize Bareveld staat onthutst te kijken naar de ontwikkelingen op haar terrein. 'Ik ben eigenlijk wel onder de indruk. Ik had dit niet verwacht.'

Volgens haar kreeg ze een verzoek vanuit 'de boeren' om deze actie op touw te zetten. 'Het was de bedoeling om de chauffeurs een hart onder de riem te steken. Dat ze gewoon fatsoenlijk aan een tafel konden eten en niet in hun vrachtwagen. Dat er dan andere mensen op af komen. Heel jammer', zegt Witteveen-Aukema.

