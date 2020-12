Raad wil dat college MFA Bedum nieuwe kans geeft

Meerdere partijen in Het Hogeland willen dat het college alsnog gaat kijken of er financieringsmogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Bedum. Het college liet eerder weten hier geen geld voor te hebben.

In een debat dat woensdagavond meerdere uren in beslag nam probeerde het college haar keuze te verantwoorden. Het debat was door meerdere partijen aangevraagd.

Een aantal Bedumers willen - net als de voetbalvereniging - graag een nieuwe MFA realiseren bij het huidige sportcomplex. In het nieuwe gebouw zouden kleedkamers komen, een kantine en maatschappelijke ruimtes.

'Eenzijdige beslissing'

De gemeente gaf aan hiervoor geen financieringsmogelijkheden te zien. Verder zou het project geen kans maken op geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) dat is bedoeld om de leefbaarheid in het aardbevingsgebied te vergroten.

Het college heeft door eigen ambtenaren laten beoordelen of het project kans maakte op NPG-gelden. Dat stoot de raadspartijen maar ook de initiatiefnemers, verenigd in een stichting, tegen het verkeerde been. De NPG was niet betrokken bij het proces.

Draagvlak

Stichting MFA heeft inmiddels ruim 1300 handtekeningen verzameld om aan te tonen dat er draagvlak is. Ook hebben ze het bedrijfsleven gevraagd te investeren in de MFA.

Waarom is de raad op een zijspoor gezet? Harma Dost - CDA

Dat de gemeente zelf een oordeel heeft geveld over de MFA, schoot de raadspartijen maar ook de initiatiefnemers in het verkeerde keelgat. De politiek in Het Hogeland had daarom veel vragen.

Onverwacht

CDA’er Harma Dost voelt zich overrompeld door het besluit omdat het er lang op leek dat de MFA kans maakte om ontwikkeld te worden. ‘Waarom is de raad op een zijspoor gezet?’, vraagt Dost zich af. ‘Het was notabene één van de punten in het collegeprogramma en de gemeente Het Hogeland had het initiatief omarmd.’

Met miljoenen op de bank had de MFA er vast al wel gestaan. Maar die miljoenen zijn er niet Theo de Vries - wethouder

Ook PvdA’er Jaap Heres was verbaasd en teleurgesteld over het besluit van het college. ‘Op basis waarvan trekt u de conclusie dat het project niet in aanmerking zou komen voor NPG-gelden?’

Wethouder staat achter keuze

'Met miljoenen op de bank had de MFA er vast al wel gestaan. Maar die miljoenen zijn er niet. We hebben telkens herhaald dat we er zelf geen geld voor hebben. Alleen met NPG-gelden zou het kunnen. We hebben het door onze eigen specialisten laten onderzoeken', vertelt wethouder Theo de Vries. Volgens hem is het echt goed onderzocht.

'De NPG gelden moeten bijdragen aan een brede welvaart. Het is niet genoeg als het alleen bijdraagt aan de leefbaarheid. Het moet ook iets doen voor de economie. Dat doet niks af aan de sympathie voor het plan. Maar daarmee kan je geen MFA bouwen', zegt De Vries.

'Raad gaat over budgetten'

Oppositiepartij VVD heeft geen goed woord over voor het proces. ‘Hoe zorgt het college er nu voor dat de raad wel goed betrokken wordt bij besluiten over grote projecten. Die vraag hebben we onlangs ook al gesteld’, zegt Attje Waal. Ze verwijst naar de miljoenentegenvaller voor de bouw van het complex de Tirrel. Dat viel de raad toen ook rauw op het dak.

‘De raad gaat over het budget en om een plan wel of niet voor te dragen aan de NPG’, zegt Linda Visser van Lokaal Sociaal. Ze vraagt zich af waarom het college zonder inbreng van de raad een beslissing heeft genomen.

73 vragen zijn maandag ingeleverd door de partijen en wij hebben geen enkel antwoord gekregen Jaap Heres - PvdA

Het college blijft op dit moment te veel financiële haken en ogen in het plan zien. 'We dragen te veel risico als ook deze bouw te hoog uitvalt. We kennen ook veel kosten niet. De kosten voor aardbevingsbestendig bouwen, asbest en bodem sanering, aanpassing van de aanrijroutes. Dat kan niet betaald worden met NPG-gelden.'

Niet blij met antwoorden college

Partijen waren niet tevreden met de korte statements die De Vries namens het college gaf. ‘73 vragen zijn maandag ingeleverd door de partijen en wij hebben geen enkel antwoord gekregen. Dat kunnen wij niet accepteren’, zegt PvdA raadslid Jaap Heres. Ook het CDA vindt dat het onvoldoende geïnformeerd is. ‘Het is jammer dat we op deze manier met elkaar over dit onderwerp moeten spreken. Wij staan als raadsleden weer met de rug tegen de muur’, zegt raadslid Harma Dost.

De raad wil dat het college samen met de initiatiefnemers gaat kijken of het MFA Bedum toch ontwikkeld kan worden. In een motie hebben ze het college opgedragen om dit te doen. Ook willen ze schriftelijk antwoorden op alle vragen.

Na een schorsing van de vergadering kwam het college met een nieuwe reactie. 'Ik betuig mijn spijt dat mijn beantwoording in de eerste termijn niet goed geweest is. Dat had niet gemoeten', zegt wethouder Theo de Vries. Hij gaat alle vragen schriftelijk beantwoorden en gaat opnieuw met de initiatiefnemers van het MFA Bedum in gesprek en gaat de motie uitvoeren.

Positief

Stichting MFA Bedum is blij met het standpunt van de raad. Het bestuur gaat het gesprek met het college aan. 'Ik vond het ook wel bijzonder dat het college bleef volhouden dat de MFA geen kans maakt op NPG-gelden', zegt voorzitter Gert Jan Hageman. Volgens hem zijn er genoeg argumenten waarmee het project wel kans maakt op geld.

Lees ook:

- ‘MFA Bedum heeft geen eerlijke kans gehad’

- Gemeente zet streep door MFA Bedum