Blijdschap maakt plaats voor vraagtekens bij Lycurgus-coach over competitie

Taaij gaat eerst even terug naar het bewuste moment op dinsdagvond. De avond waarop in spanning werd gewacht door veel topsporters. De coach van Lycurgus had er net een training op zitten met zijn ploeg.

Mailwisseling met Joop Alberda

'Vervolgens keek ik de persconferentie en zag ik één en al droefenis en dacht ik: het seizoen is afgelopen. Dit wordt helemaal nooit meer wat. En toen kreeg ik om exact 19.44 uur een mailtje doorgestuurd van onze technisch directeur Joop Alberda, met een heel korte mededeling: 'Goed nieuws, uitroepteken.'

Daarbij zat een screenshot van het voornemen van het kabinet om topsport re ruimte te geven. Toen stuurde ik terug: 'Zeker goed nieuws. Wel tegenstrijdig ten opzichte van het gevoel dat ik aan de persconferentie overhield.' En toen zei hij: 'Onder de radar en achter de schermen gebeurt ook wat', Arjan. De werkelijkheid is niet altijd wat je ziet of hoort. Nou, zo ging het', zo lacht Taaij.

Geen tijd voor emoties: 'Drie kinderen naar bed'

'Toen ik het berichtje kreeg, was ik een beetje verbaasd', vervolgt Taaij. 'Toen stuurde ik het berichtje intern door en Arie Wink (voorzitter Lycurgus, red.) reageerde ook zo van: 'Nou, dit klinkt als goed nieuws, maar dit is volledig het tegenovergestelde van wat ik aan de persconferentie overhield'. Rond kwart over acht half negen kwamen er meer nieuwsberichten naar buiten en toen bleek wel dat Joop niet zomaar wat had gezegd. En dat had ik ook niet ander verwacht hoor.'

Voor emoties had Taaij op dat moment even geen tijd. 'Het was in the heat of the moment. Ik had op dat moment om kwart voor acht drie kinderen die naar bed moesten, haha.'

Contracten ontbinden?

Het bevrijdende nieuws kwam op een goed moment voor Lycurgus. 'Ik dacht wel op een gegeven moment, als er niks verandert, dan moeten we de contracten maar ontbinden, bij wijze van spreken, want waarvoor trainen we dan nog? Als er geen enkel perspectief meer is, dan moet je toch op een gegeven moment de koppen bij elkaar steken. Hoe houden we het vol om tot eind januari te trainen zonder dat er wedstrijden zouden zijn?', vroeg Taaij zich hardop af.

Ik denk dat we het eerste weekend van januari zullen gaan spelen Arjan Taaij - Lycurgus-coach

'Dan heb je ook nog met spelers te maken, die wellicht ook nog in andere competities in Europa zouden kunnen spelen. Dat speelt nu niet, maar ik dacht daar wel over na. Als er spelers zijn die ergens anders een contract kunnen tekenen, waar wel gespeeld kan worden, dan hebben we ook de verplichting om daarover na te denken als organisatie. Gelukkig hoeven we die vraag nu niet meer te stellen, omdat er weer perspectief is.'

'Wedstrijden eerste weekend in januari'

'In principe was het de afspraak om binnen veertien dagen na de eerste training weer te kunnen starten. Ik denk dan ook dat we het eerste weekend van januari zullen gaan spelen. De bond moet daar natuurlijk nog wel een definitieve klap op geven en een competitieschema opstellen. Ik hoop dat we niet te lang meer wachten, en geen tijd verspillen, en dat we zo spoedig mogelijk weer kunnen beginnen. Het had ook na zes dagen kunnen zijn, wat mij betreft, maar dit is ook prima.'

'Wat ik nog wel een spannend thema vind, is onder welke voorwaarden we zo gaan spelen. De realiteit is ook dat de nummers vijf tot en met tien veel minder financiële capaciteit hebben. Het is maar de vraag of die ook aan al die test-eisen kunnen voldoen. Kijk, als je niet in staat bent om twee keer per week te testen op corona, commercieel gezien, dan is het wel de vraag of elke club dan wel kan spelen. Daar ben ik nog wel benieuwd naar.'

'Kunnen clubs wel voldoen aan eisen?'

'De richtlijnen zijn nog niet bekend, maar ik kan me goed voorstellen dat ze zeggen: de topcompetities mogen van start gaan, maar dan moeten ze wel aan bepaalde eisen voldoen. En één van die eisen zou kunnen zijn dat je één of twee keer per week getest moet worden. Dat een testverklaring ook terecht komt bij de jurytafel, zodat je aan moet tonen dat je een negatief testresultaat hebt. Als dat op die manier een onderdeel wordt, dan is het maar de vraag of heel veel clubs in topcompetities in staat zijn om dat zo te organiseren. Zo’n test kost zomaar honderd euro per persoon. Als je dat elke week moet doen, dan gaat het heel hard. Ik ben benieuwd naar de eisen, en ik ben benieuwd of alle clubs in staat zijn om te voldoen aan die eisen. Wij kunnen het wel organiseren, maar van de andere clubs weet ik het niet', aldus Taaij.

