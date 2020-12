Wethouder: 'Ik ontken de problemen van WarmteStad niet'

WarmteStad kent een roerige geschiedenis. Het bedrijf is opgericht om de stad te voorzien van duurzame warmte. Die warmte zou doormiddel van geothermie opgewekt moeten worden, maar zover kwam het nooit: het Staatstoezicht op de Mijnen stak daar een stokje voor.

De wens om woningen en kantoren te voorzien van duurzame warmte ging echter niet in de ijskast. Inmiddels zijn 2100 huishoudens aangesloten op het warmtenetwerk van WarmteStad.

Klachten

De problemen die inwoners met WarmteStad ervaren zijn volgens SP en PvdA vooral te herleiden naar de hoogte van de energierekening. Zo ziet de SP dat flatbewoners van woningcorporatie De Huismeesters in de Iepenlaan en Lijsterbeslaan hun stookkosten zien stijgen sinds ze warmte krijgen van WarmteStad. En volgens de PvdA hebben bewoners van het Europapark, die eveneens warmte krijgen via WarmteStad, ook onverwacht hoge energierekeningen.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) erkent de problemen die zich voordoen. 'Ik ontkent niet dat er op sommige plekken problemen zijn.'

Toch zegt hij dat het uiteindelijk wel beter gaat worden. Dat ziet hij terug in Paddepoel. Daar maken vele woningen al gebruik van het warmtenet en dat voldoet volgens het stadsbestuur wel.

De opdracht van WarmteStad is om warmte te leveren zodat burgers minder gaan betalen Philip Broeksma - wethouder

Net als de SP vindt ook de stadsbestuurder het niet wenselijk dat huishoudens die zijn aangesloten bij het gemeentelijke energiebedrijf kampen met een hogere energierekening dan voorheen. 'Dus als de SP vraagt hoe dat kan en wat we er aan gaan doen dan zeg ik dat we er wat aan gaan doen. De opdracht van WarmteStad is om warmte te leveren zodat burgers minder gaan betalen. Als dat niet het geval is dan is dat een situatie die niet houdbaar is.'

'Een groot succes'

'Wij willen warmte leveren voor een lager tarief', waarmee de wethouder wil zeggen dat het tarief van WarmteStad lager is dan het tarief van vergelijkbare commerciële bedrijven. 'Wij willen de warmte voor de verwarming of het warme water voor het douchen leveren tegen een lager tarief. Dat lukt overigens in Paddepoel.'

Volgens de gemeente is in die wijk het financiële voordeel voor WarmteStadklanten zo'n 300 euro per jaar. 'Dat is een groot succes. De mensen zijn daar tevreden over de warmte.'

