Cartoonist Frans Le Roux brengt 40 jaar oude strip voor Eppo alsnog uit

Terug in de tijd...

Het is 1980, de tijd van de oliecrisis. De olieprijzen zijn weer eens gigantisch gestegen. De schurken Benito Banzani hebben een ingenieus plan bedacht om de wereldwijde olievoorraad in handen te krijgen. Hoe? ‘Dat kan ik niet vertellen’, lacht Le Roux. ‘Het is een strip, hè. Dat moet je zien.’

En dan zakt de oplage van Eppo

Hoe kan het dat de strip al veertig jaar oud is en dat nog geen mens hem heeft gezien? ‘Ik heb de strip getekend in opdracht van Eppo. Maar midden in het verhaal zeiden ze: we stoppen ermee. Het ging heel slecht met het blad; de oplage zakte. Toen kwam de strip in de kast terecht.’

De strip wordt opgepoetst

Het verhaal kwam uit de kast dankzij vriend John Croezen. ‘Die zei: man, daar moet je wat mee doen. Hij is heel handig met grafische dingen en wilde de strip digitaal uitbrengen. Dat is zo leuk geworden dat ik besloten heb om er ook een gedrukte versie van te maken’, vertelt Le Roux.

De veertig jaar oude strip in zijn nieuwe jasje (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

De volgende hobbel: corona

Maar toen kwam de coronacrisis. ‘Dat was voor mij een reden om hier een feestje van te maken. Ik dacht: ik maak er een heel mooie uitgave van. Niet te veel; ik heb er maar vijfhonderd. En: ik geef een heleboel weg. Ik stuur meer dan honderd rond aan vrienden. Omdat het coronatijd is.’

De drukkerij heeft de strip inmiddels klaar. ‘Hij zou hier eigenlijk al moeten zijn’, zegt Le Roux. ‘Maar ja, corona hè? Morgen of overmorgen is hij er denk ik wel.’