Brandweer draagt tijdens jaarwisseling bodycam op onrustige plekken

De brandweer gaat tijdens oud en nieuw ploegen uitrusten met een bodycam. Het dragen van de camera moet preventief werken en incidenten vastleggen. Het is de eerste keer dat de brandweer in Groningen een camera op de uitrusting draagt met de jaarwisseling.

De brandweerploegen in Groningen en Hoogezand krijgen volgens brandweercommandant Roelf Knoop sowieso een bodycam, omdat de jaarwisseling daar nu al een aantal jaar achtereen onrustig verloopt. Ook de ploeg in Uithuizen krijgt een bodycam. Over de overige brandweerploegen wordt nog nagedacht.

Misschien vaker dragen

'De politie en boa's lopen er al mee', vertelt Knoop. 'Wij gaan nu beginnen met oud en nieuw en dan ervaring opdoen, maar misschien gaan we ze straks wel vaker dragen. Mochten we toch in onrustige situaties terecht komen, dan hebben we ook middelen die kunnen helpen bij een aangifte.'

Roep vanuit personeel

De laatste jaren is er vanuit de overheid flink ingezet op het tegengaan van agressie tegen hulpdiensten. Tot op heden is het volgens Knoop bij de rechter nog altijd het woord van de een tegen het woord van de ander. De bodycam moet er voor zorgen dat kraakhelder is wat er is gebeurd.

'Tien jaar geleden had je deze middelen nog niet', vertelt hij. 'De roep kwam ook vanuit ons eigen personeel. En we gaan ze ook alleen gebruiken op plekken waarmee we de ervaring hebben dat het onrustig kan zijn, ter ondersteuning van ons werk.'

Geen spannende tv-serie

De brandweer heeft in de hele provincie Groningen 39 posten. Niet elke ploeg krijgt een camera. 'We hebben nu 24 van die bodycams. In Groningen, Hoogezand en Uithuizen hebben we twee camera's per auto. Daarnaast zullen we nog stuk of zes posten uitrusten met één camera per post, dan zijn we er ook wel doorheen. Maar die concrete invulling moet nog komen.'

De vraag is wel wat er met de beelden gebeurt. Knoop: 'We gaan er geen spannende televisieserie van maken hoor. We gebruiken ze alleen als het escaleert ter ondersteuning van bijvoorbeeld en aangifte.'