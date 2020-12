Rondje Groningen: kan Bourtange een stortvloed aan Turkse toeristen verwachten?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Veel goeds

Als je vroeg de deur uit moet in december, worden de eerste stappen vaak bibberend gezet. Maar als je dan vervolgens zo'n uitzicht hebt, krijg je het vanzelf warm. Om er maar eens een Gronings cliché in te gooien: kon minder.

2) Stilte voor de storm?

Een Turks twitteraccount met 1.8 miljoen volgers is op zoek naar mooie plekken om te bezoeken als dat weer mogelijk is na de coronapandemie en is uitgekomen bij - jawel - Bourtange. Mocht het, als de situatie het weer toelaat, wat drukker worden, dan weet u hoe dat komt.

Over stilte voor de storm gesproken: Fokko was gisteren nog in het vestingdorp. En daar heerst een serene rust.

3) Kerk als woonhuis

Steeds meer kerken krijgen een andere bestemming, weet het Nederlands Dagblad. Maar waar in ons land zijn alle gebouwen te vinden die oorspronkelijk als kerk bedoeld waren? Daar is nu een handige database voor

4) Vlagvertoon

Op diverse plekken in onze provincie werd vandaag stilgestaan bij de internationale Dag van de Mensenrechten, met bijbehorende vlag. Dat gebeurde onder meer bij de gemeenten Groningen, Midden-Groningen en Westerkwartier.

Vele meters grote vlaggen wapperen fier aan de zijde van de Martinitoren (Foto: FPS/Jos Schuurman)

5) Onrustige plekken op het lichaam

Ja, dit hadden we best iets duidelijker kunnen aanpakken. We zijn dan ook niet te beroerd om de hand in eigen boezem te steken. Deze koptekst was in ieder geval dankbaar materiaal voor het twitteraccount 'pareltjes van (kranten)koppen'.

7) Kloon

Er wordt inmiddels overwogen om het televisieprogramma Spoorloos in te schakelen, om dit busje met ons Expeditie-busje te herenigen

8) Vos en schaap terug op oude nest

Van Landgoed Tenaxx in Wedde werden onlangs enkele boogschietdoelen ontvreemd. Twee daarvan, de vos en het schaap, zijn teruggevonden op de zeedijk bij Termunten. Rest de vraag alleen nog waar de das en uil zich ophouden.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Blader hier door het archief. Tot morgen!