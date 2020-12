Museum Wierdenland krijgt coronabijdrage: 'Wij gaan het redden'

Heidi Renkema in museum Wierdenland in Ezinge (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

‘We hebben een aanvraag ingediend en we hebben de steun gekregen. Het gaat om zevenduizend euro’, zegt Heidi Renkema van het museum.

Doordat we minder inkomsten hadden, moesten we een groot deel van onze reserves opmaken Heidi Renkema van museum Wierdenland in Ezinge

Verlies wordt overzichtelijk dankzij coronasteun

‘Voor ons is dit een substantieel bedrag’, legt Renkema uit. ‘We maken nog steeds wel wat verlies, maar dat wordt nu overzichtelijk. Wij gaan het redden.’

Het betalen van de huur is de afgelopen maanden lastig geweest voor het museum. Renkema: ‘Ik heb nog steeds niet alles kunnen betalen. Doordat we minder inkomsten hadden, moesten we een groot deel van onze reserves opmaken. En die heb je toch wel nodig. Al is het maar om je vrijwilligers een kleinigheidje te kunnen geven met kerst.'

Expositie met oude trouwfoto's uit Ezinge

Museum Wierdenland is gewoon open, ‘maar het is rustiger dan normaal’, zegt Renkema. ‘Gelukkig hebben we meer dan genoeg ruimte om de anderhalve meter afstand te waarborgen. En we hebben binnenkort een leuke expositie over honderd jaar gemeentehuis in Ezinge met allemaal trouwfoto’s. Hopelijk komen daar weer wat bezoekers op af.’

