Servicebalie op Hoofdstation Groningen verdwijnt

Op de treinstations in ons land zijn momenteel nog 36 service- en ticketbalies, maar daar blijven vijftien van over. In de noordelijke drie provincies blijft daardoor geen enkele volledige servicebalie over. Het is de bedoeling dat alle veranderingen in 2022 zijn doorgevoerd.

Op zowel Hoofdstation Groningen als Station Zwolle komt een zogeheten Samen Service in plaats van de huidige servicebalie. Dat betekent dat servicemedewerkers op de stations rondlopen om hulp op afstand te bieden via telefoon of servicezuil. Op Station Leeuwarden blijft de servicebalie in een soort 'lightversie' actief, maar worden reizigers met een hulpvraag vooral telefonisch of via een servicezuil geholpen

Vaker online kaartjes kopen

Het verdwijnen van de service- en ticketbalies is ingegeven door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Werd zestien jaar geleden bijvoorbeeld nog 63 procent van de treinkaartjes aan zo'n balie gekocht, dat aantal is vorig jaar geslonken tot twaalf procent. Bovendien worden treinkaartjes steeds vaker online gekocht. Dertig procent van alle treinkaartjes werd vorig jaar aangeschaft via de app of NS.nl.

Door het verdwijnen van de balies, schrapt de NS ook banen. Hoeveel precies is nog niet bekend, maar volgens de NS zal deze verandering gevolgen hebben voor ongeveer driehonderd fte.