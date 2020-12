Vestiging isotopenfabriek Shine in Groningen stap dichterbij

De kans dat de Amerikaanse bedrijf Shine Medical Technologies een fabriek voor medische isotopen in Groningen bouwt is een een stuk groter geworden. Reden is het besluit van minister Van Ark van Gezondheid een concurrerend alternatief in Petten niet langer te ondersteunen.

In Petten werd onder de naam Pallas gewerkt aan een nieuwe fabriek voor isotopen. Dat zijn nucleaire medicijnen die veelal worden gebruik bij diagnose en behandeling van kanker. De Hoge Flux Reactor in Petten produceert een derde van alle medische isotopen die er in heel de wereld nodig zijn, maar draait al sinds 1961 en is sterk verouderd.

Vanwege het belang van isotopen voor ziekenhuizen en behandelcentra werd in 2012 het Pallas-project, gesteund door de overheid. Die wil voorkomen dat er tekorten ontstaan in de levering van deze medische middelen.

De minister zegt nu dat het niet is gelukt investeerders te vinden die de benodigde honderden miljoenen in nieuwbouw van een reactor in Petten willen steken. De overheid zelf besteedde al 148 miljoen euro aan het project.

Groningen voorkeurslocatie

Shine, dat half september bekend maakte Groningen als een voorkeurslocatie te zien, zei toen dat plannen om in Petten een isotopenfabriek te bouwen met overheidssteun de kansen voor een fabriek in Nederland sterk verkleinden. Onder leiding van (geboren-Groninger) Harrie Buurlage heeft Shine hierover intensief met het ministerie gesproken.

Buurlage, die als directeur Europa van Shine leiding geeft aan het project voor een nieuwe fabriek, zei enkele maanden geleden dat Shine drie locaties op het oog heeft. Hij liet doorschemeren dat Groningen bovenaan het lijstje staat, onder meer vanwege de kennis die er is binnen het UMCG en de RUG over radioactiviteit en de aanwezigheid van de deeltjesversneller op het Zernike Science Park.

Veelbelovend

In de brief aan de Tweede Kamer noemt minister Van Ark Groningen als enige plek voor vestiging. Wel waarschuwt de minister dat Shine niet alle soorten isotopen kan produceren en dat de nieuwe techniek weliswaar veelbelovend is, maar ook veel onzekerheden met zich meebrengt.

‘Het is daarom op dit moment nog niet zeker of de beloftes waargemaakt kunnen worden en zo ja, in welke mate en wanneer de productie op gang kan komen’, aldus de minister, die zich baseert op onderzoek van het RIVM en de Europese Commissie.

‘Vanwege de onzekerheden is volgens het RIVM op dit moment nog niet te zeggen of nieuwe initiatieven een volwaardig alternatief vormen voor een nieuwe reactor om de voorzieningszekerheid te borgen.’

De voorzichtige steun van de minister voor de komst van Shine naar Groningen houdt ook verband met een motie die eind oktober in de Tweede Kamer werd aangenomen. De Tweede Kamer vindt dat de bouw van de isotopenfabriek in Groningen gestimuleerd moet worden.

Goedkoper en minder afval

De manier waarop Shine radioactieve isotopen maakt is anders dan die van een nucleaire fabriek zoals die in Petten. Shine werkt met een deeltjesversneller. Die productietechniek is volgens Shine niet alleen goedkoper, maar levert ook aanzienlijk minder nucleair afval op.

Shine wil in 2023 beginnen met de bouw van de fabriek die in 2025 40.000 isotopenkits per dag moet produceren. Kosten van het project dat zeker honderd mensen een baan zal opleveren, zijn enkele honderden miljoenen euro's.

