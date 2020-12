Herstart competities gaat niet zonder slag of stoot

'Werd dat gezegd op de persconferentie van vanavond?', zegt een verraste Tammenga dinsdagavond. In de persconferentie werd het plan, dat nog door de Eerste en Tweede Kamer moet, inderdaad niet genoemd.

'Vergis jij je een maand?'

Er was dan ook enige verbazing dat er op korte termijn voor topsporters versoepelingen aan zitten te komen. 'Vergis jij je een maand?', was de eerste reactie van Leekster Eagles-trainer Martijn Alssema. 'Of heb ik iets gemist?', vraagt hij zich kort na het eerste bericht af. Een minuutje later klinkt het 'Oh wauw, meen je', nadat de zaalvoetbaltrainer het nieuwsbericht van de NOS heeft gelezen.

Je zit in een bankschroef, je moet wel mee met andere clubs Gerke Hoogeveen - Secretaris Leekster Eagles

De verschillende sportbonden zijn meteen in actie gekomen. Tafeltennisbond NTTB brengt de clubs op de hoogte via een e-mail.

Daarin is onder andere te lezen: 'Het NOC*NSF werkt de komende dagen aan het protocol met daarin aanvullende voorwaarden voor een herstart. Op basis daarvan werken we achter de schermen hard om de mogelijkheden en consequenties in kaart te brengen. Indien clubs verwachten dat ze tegen bepaalde beperkingen aan zullen lopen, kunnen ze dat kenbaar maken. Denk daarbij aan extra maatregelen of omstandigheden vanuit de gemeente.'

Anthony Tran (in het rood) aan serve voor Klimaatgroep Stars (Foto: Henk Elderman)

Bankschroef

Logischerwijs heerst er een beetje een jubelstemming bij de clubs. Maar een hervatting van de competities gaat niet zonder slag of stoot. Secretaris Gerke Hoogeveen van Leekster Eagles is zich ervan bewust dat de vereniging voor een uitdaging staat.

'Dat we intensiever kunnen trainen is mooi, maar laten we wel eerlijk zijn. We hebben hier wel met amateurs te maken. Er is ook geen budget om de spelers en technische staf elke week op corona te laten testen. Daar moet een oplossing voor komen. Je kunt ook niet zeggen dat we niet meedoen met de hervatting. Je zit eigenlijk in een bankschroef, je moet wel mee met de andere clubs.'

De spelers luisteren naar coach Martijn Alssema (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Buitenlandse spelers

Qua testkosten zal het bij de tafeltennisvereniging in Middelstum nog wel meevallen. Het team bestaat uit hooguit zes leden inclusief begeleiding. Heel wat minder dan bij Leekster Eagles. Teammanager Tammenga heeft inmiddels geïnformeerd bij de tafeltennisbond over hoe om te gaan met buitenlandse spelers. Daarnaast hoopt hij in de komende dagen antwoord te krijgen op de vraag of spelers en begeleiding voor iedere wedstrijd daadwerkelijk getest moeten worden.

Nieuwsgierig

Ook bij Rugbyclub Groningen is verheugd gereageerd op de plannen. 'Dit is inderdaad goed nieuws, maar we hebben nog geen richtlijnen ontvangen. We zijn vooral nieuwsgierig naar de mededelingen van het NOC*NSF en de Rugbybond', laat teammanager Koos de Kleijne weten. Sinds dit seizoen speelt Heren 1 in de Ereklasse.

Ook de Groningse studentenbadmintonclub GSBC Amor speelt op het hoogste niveau in Nederland. Het eerste team mag als de plannen van het kabinet goedkeuring krijgen weer beginnen aan de competitie. 'Momenteel wachten we op de invulling van de bond over hoe de herstart eruit gaat zien. Hopelijk weten we snel meer want er waren al wat scenario's gemaakt', legt voorzitter Nathalie van Rhee uit.

IJshockeyclub GIJS blijft voorlopig in de wachtkamer zitten. In die sport worden alleen de Oberliga met Tilburg Trappers en de BENELiga (met bijvoorbeeld Flyers Heerenveen) hervat. GIJS speelt in de Eerste Divisie en kan bij eventuele verdere versoepelingen weer in actie komen.