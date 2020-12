'Bewoners nieuwe stadswijk De Suikerzijde krijgen sleutels in 2023'

De plannen worden nog één keer aan iedereen voorgelegd. 'Iedereen mag er nog één keer iets van vinden en als alles volgens plan verloopt kunnen we de eerste sleutels in 2023 uitdelen', zegt projectleider Jan Kleinen van de gemeente Groningen met enige trots.

Hij werkt al geruime tijd aan de plannen rondom de nieuwe stadswijk die door het leven gaat als De Suikerzijde. De komende dertig tot veertig jaar zal er volop gebouwd gaan worden op het terrein van de voormalige Suikerfabriek. De eerste schop gaat naar verwachting volgend jaar in de grond. Er is ruimte voor vijfduizend woningen.

Nieuwe natuur

Op dit moment wordt er al druk gewerkt aan nieuwe natuur. Dat is nodig omdat de toekomstige woningen midden in het eet- en leefgebied van vleermuizen en vogels komen te staan. Ook die beesten moeten een nieuw onderkomen krijgen. 'De ecologische waarde die we er weghalen door de bouw van woningen moet worden gecompenseerd, daar werken we op dit moment al aan', zegt woonwethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

Leefwijk en geen auto's op straat

De nog te bouwen wijk moet volgens de stadsbestuurder vanaf het begin de ambiance uitstralen van een stad. 'Het moet een leefwijk worden. Niet alleen een wijk waar mensen wonen, maar waar ook gewerkt wordt. Je moet overdag op straat geen kanon kunnen afschieten. Je moet gelijk voelen dat je in de stad bent', zegt Van de Schaaf beeldend.

Voor auto's is er geen plek, of althans; de auto's kunnen niet op straat geparkeerd worden. 'Door het treinstation en het overige openbaar vervoer gaan we er vanuit dat het verkeer in de wijk niet zal toenemen. Mensen hebben wel zorgen over het verkeer', zegt projectleider Kleinen. 'Parkeren op straat kan dus niet dat moeten we op een andere manier oplossen. De straten moeten ook juist voor een beleving zorgen. Er zullen dus brede stroken met veel groen komen. We gaan daarbij uit van onze singels in de binnenstad.'

De Kreken

Eigenlijk zou er eerst gestart worden met de bouw van een andere wijk; De Kreken. Uiteindelijk is de gemeente van die plannen afgestapt. De Kreken zou verder van de binnenstad komen te liggen dan de wijk die nu gebouwd gaat worden. Die wijk gaat vooralsnog door het leven onder de naam Suikerzijde-Noord. Omdat de vraag naar wonen nabij de binnenstad is toegenomen start de gemeente dus liever met de Suikerzijde-Noord dan met De Kreken.

'Het had ook met geld te maken. We dacht dat het goedkoper zou zijn om in het zuiden, dus met De Kreken, te starten. Maar we kwamen tot de conclusie dat het niet veel zou uitmaken qua financiën. Dus daarom hebben we het roer omgegooid en beginnen we in het noorden met bouwen.'

De plannen zullen binnenkort besproken worden in de gemeenteraad.

