Teruggevonden schaftkeet Staatsbosbeheer Westerkwartier opnieuw verdwenen

'Het is te bizar voor woorden', zegt boswachter Nico Boele. Volgens Boele is de schaftkeet verdwenen in de nacht van maandag 30 november. 'Dinsdagmorgen werd in onze groepsapp gevraagd waar de schaftkeet was, maar er was niemand die het wist. De dieven hebben het hek opengemaakt en daarna de keet achter een auto of trekker gekoppeld en zijn ermee in de nacht verdwenen.'

De schaftkeet verdween anderhalve week geleden opnieuw (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Navraag bij buren in het dunbevolkte Peebos leverde niks op. 'Niemand heeft iets gehoord of gezien', zegt Boele. Staatsbosbeheer heeft de verdwijning gemeld bij de politie.

Oudejaarsstunt

Op de vraag of de Doezumer Oudejaars Ploeg (DOP) misschien achter de verdwijning zit, moet Boele passen: 'Ik heb geen idee. Ik weet wel dat dat een actieve vriendengroep is die elk jaar een stunt uithaalt, vaak met een actueel thema. Maar of ze hier achter zitten weet ik niet. Als het wel zo is, maken ze dat op oudejaarsdag bekend.'

De opnieuw gestolen schaftkeet werd onlangs terugbezorgd bij Staatsbosbeheer nadat deze twee jaar geleden was gestolen uit het veld aan de Beldam bij Noordwijk. De keet werd gebruikt door cliënten van De Zijlen die werkzaamheden voor Staatsbosbeheer uitvoeren.



Crystal methlab

RTV Noord-verslaggever Jan Been maakte in december 2018 een radiorepo over de verdwijning van de keet. Bij het zien van een schaftkeet op een luchtfoto van de ontmanteling van een crystal methlab aan de Munnekeweg in Lucaswolde herinnerde hij zich de reportage.

De plek waar de keet was gestolen ligt vlak bij de woning waar het drugslab zich bevond. Na het checken van het chassisnummer bevestigde de politie dat het inderdaad om de gestolen schaftkeet ging. Niet veel later werd de keet terugbezorgd bij de werkschuur in Peebos.