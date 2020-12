Koning op vakantie: burgemeester later op de troon

Er is nog enige onduidelijkheid over het moment waarop Klaas Sloots kan aantreden als de nieuwe burgemeester van de gemeente Stadskanaal. Volgens huidig waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt hangt dat af van de vakantie van koning Willem-Alexander.

Dat heeft ze laten weten in de algemene bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Groningen. Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio, legt uit hoe dat komt. ‘Er moet nog een koninklijk besluit komen over de voordracht en het moet nog langs de ministeriële burelen. Is bij benadering bekend hoe dat nu verder gaat?’

Nog niet helemaal, zegt Van Mastrigt. ‘Het hangt een beetje af hoe de vakantie van de koning uitvalt’, zegt ze. ‘Iedereen begint nu te lachen, ik weet ook niet waarom.’

Procedure

De procedure van een burgemeestersbenoeming is als volgt. Nadat kandidaten hebben gesolliciteerd, gaat een vertrouwenscommissie, meestal bestaand uit de fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad, in gesprek met een aantal kandidaten. Daaruit worden twee geselecteerd, waarbij het vaak zo is dat de commissie aan één de voorkeur geeft. De gemeenteraad gaat daarna met deze kandidaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, die in praktisch alle gevallen de aanbevelingen overneemt. Daarna ondertekent koning Willem-Alexander het besluit.

Handtekening

Wat betreft de benoeming van Klaas Sloots als burgemeester van Stadskanaal, moet het ministerie er nog een klap op geven, én moet koning Willem-Alexander zijn handtekening nog zetten. Mogelijkerwijs valt dat samen met de vakantie van de koning, zegt Van Mastrigt.

‘En met wie de koning op vakantie gaat, bemoei ik me niet mee. Hij moet in ieder geval terug zijn. De installatie zal in de tweede helft van januari plaatsvinden, dat zal zo rond de 20e of 25e zijn. We gaan het zien wanneer de goede man terug is van vakantie.’