U-raad nog niet akkoord met begroting van de RUG (update)

De voltallige raad vindt dat het College van Bestuur de partijen meer had moeten betrekken bij de gemaakte keuzes. Het bestuur moet nu alsnog proberen de raad te overtuigen.

Struikelblok waren de zogenoemde hoofdlijnen in de begroting, waarvoor instemming van de U-raad nodig is. Dit geldt onder meer voor uitgaven die groter zijn dan een half miljoen euro. Dit jaar zijn er zeven van dit soort uitgaven waarover de U-raad mag oordelen.

Woordvoerder Casper Albers van de Personeelsfractie: 'We vinden de onderbouwing ondermaats. We willen de stukken zien, waarop ze zich baseren. We hebben veel vragen en die hadden we niet hoeven hebben, want we hebben ze al eerder gesteld. Er was tijd genoeg om ze te beantwoorden.'

Meer geld voor techniek maar niet alles

Een van de uitgaven, waarvan de U-raad iets mag vinden betreft de herverdeling van gelden richting technische studies, zoals de commissie-Van Rijn in mei 2019 heeft geadviseerd aan het kabinet. Dat betekent in praktijk dat de rijksbijdrage aan technische universiteiten toeneemt en die aan brede universiteiten als de RUG afneemt. Voor de RUG betekent in 2022 4,6 miljoen minder en daarna structureel 3,7 miljoen minder aan Rijksgeld.

Het RUG-bestuur heeft besloten intern niet hetzelfde te doen als het kabinet. De technische faculteit Science and Engineering (FSE) krijgt er wel geld bij, maar niet alles schuift die kant op. Het bestuur wil andere studies (zoals de medische) namelijk niet teveel korten en komt op zes miljoen extra (en niet tien miljoen) voor FSE per jaar erbij.

Albers: 'We snappen dat als technische universiteiten zoals Delft en Eindhoven meer geld krijgen voor scheikunde dat onze opleiding dat ook moet krijgen, anders kunnen we niet net zulk goed onderwijs bieden. Maar waarom zes miljoen en niet vijf of zeven? Het gaat om grote bedragen, dus dit had met ons besproken moeten worden.'



De U-raad stemde met dit punt uiteindelijk wel in, omdat het in elk geval minder ten koste gaat van andere faculteiten dan wat de commissie-Van Rijn beoogde.

Ook andere uitgaven zijn onduidelijk

Ander voorbeeld is de extra twee miljoen euro die voor het nieuwe administratiesysteem AFAS in de begroting staat. Daarover zei Toon de Baets van de Personeelsfractie namens de hele raad: 'Hoe kan het dat AFAS eindeloos is besproken en ons werd bezworen dat het budget niet zou worden overschreden (..) en er nu toch een nieuwe post van twee miljoen euro op de begroting staat.'

De U-raad wil op dit punt en nog twee andere hoofdlijnen echt meer informatie krijgen voordat ze een oordeel kan vellen.

Conclusie: nee tegen begroting

De Baets vatte het samen als een groot onbehagen bij deze ongehoorde gang van zaken. Uiteindelijk stemden elf raadsleden voor de begroting, tien tegen en drie blanco. Om de begroting erdoor te krijgen waren zeker dertien voor-stemmen nodig.



RUG begroot negatief want wil investeren

De universiteit verwacht overigens de komende jaren in de min te eindigen; in 2021 zal het resultaat -10,6 miljoen euro zijn. Dat gebeurt bewust; de universiteit zet reserves in voor investeringen in onderwijs en onderzoek. Dit geld gaat voornamelijk naar opleiden en onderzoek binnen het UMCG. Ook speelt mee dat de universiteit nieuwbouw moet afschrijven, zoals van het Feringa Building op Zernike.

De toekomst: schools en samenwerking

De Rijksuniversiteit stelt voor de komende vijf jaar een nieuw strategisch plan op. Daarin staan vier speerpunten: 'energietransitie en klimaatverandering', 'volksgezondheid', 'technologie en digitale samenleving en duurzame samenleving'. Elk thema krijgt een eigen school, waarin onderwijs en onderzoek vorm moet krijgen.

Daarnaast is de RUG druk bezig met het verder uitwerken van de Universiteit van het Noorden (UvhN), waarin de universiteit samenwerkt met andere onderwijsinstellingen in het Noorden van Nederland en Noordwest Duitsland. Doel is deze regio aantrekkelijk maken voor wonen en werken.

Reactie van de RUG

Het College van Bestuur van de RUG komt met de volgende reactie. 'Er is alleen gestemd en de bijbehorende stemverklaringen zijn niet voorgelezen maar worden nagestuurd door de universiteitsraad. Dit maakt het op dit moment lastig om inhoudelijk te reageren op het negatieve advies. Het college wacht daarom de motivatie van de raad af. Het is goed te benoemen dat er elf leden van de raad een positief advies hebben gegeven en tien een negatief advies, maar dat de drie blanco stemmen de doorslag hebben gegeven. Het college gaat graag met de raad in gesprek over de beweegredenen van de leden die blanco hebben gestemd en de leden die negatief hebben geadviseerd.'

Update:

Het bericht is later aangevuld met de reactie van het College van Bestuur van de RUG