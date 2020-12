Zeebaars in bakjes en keukens vol wegwerpservies: zó loopt een restaurant in coronatijd

Het is een kwestie van aanpassen en vooral héél hard werken, blijkt uit de verhalen van verschillende restauranteigenaren in de provincie.

'Eigenlijk is het een heel eenzaam bestaan', zegt Bob ten Brinke van restaurant Brussels Lof, dat in een pittoresk steegje naast de Der Aa-kerk in Groningen is gevestigd.

De zaak bestaat al tientallen jaren en had eind jaren '90 als eerste een volledig vegetarische menukaart. Later kwam daar ook vis bij. 'Ik sta de hele dag alleen in de keuken. Ik ben namelijk zowel de eigenaar als de chef-kok.' Twee jaar geleden nam hij het stokje over van een echtpaar dat het restaurant sinds 1998 runde. Daarvoor behoorde hij tot het rijtje vaste gasten.

Control freak

Het klantcontact. Dat mist Ten Brinke het meest. 'Ik ben een control freak. Dat zijn wij koks allemaal. Als een gerecht normaal gesproken te weinig kaas zou hebben, dan rende ik nog even het restaurant in om het eroverheen te raspen. Nu gaat het in een zakje en bakje, dan ben je volledig de controle kwijt.'

Chef-kok en eigenaar Bob ten Brinke van Brussels Lof (Foto: Eigen foto/Beeldbewerking RTV Noord)

Zo nu en dan ziet de chef iets op social media voorbijkomen van gasten, waaruit blijkt dat het ze gesmaakt heeft. 'Maar vaak is het gissen. Dan hoop je maar gewoon dat het bevalt.'

Zijn restaurant, gevuld met gasten. Geroezemoes. Glazen die klinken. Bestek dat over borden schraapt. Bij die geluiden voelt de restauranteigenaar zich op zijn best. Maar toen begin dit jaar het land op slot ging in de eerste coronagolf, wist de chef-kok: ik moet niet bij de pakken neer gaan zitten.

'Ik ben blij dat ik een vriendin heb die marketingadviseur is', vertelt hij. 'Die zei: je moet gelijk online gaan. Dus zo gebeurde het.'

Het eten kwam te laat aan en de vrouw was boos Bob ten Brinke - chef-kok en restauranteigenaar

In het verleden deed hij wel eens een cateringklusje, maar dit bleek van andere proporties. 'Je loopt toch tegen veel dingen aan. Iedereen mailt, heeft vragen of vergeet dingen. Simpele dingen als hun adres invullen bijvoorbeeld. Daar moet je dan achteraan. Het leuke is dat ik nu wel zie waar mijn klanten wonen, vaak in dezelfde wijk. In een restaurant vraag je natuurlijk niet zo snel waar iemand woont.'

Nasmaak

Terugkijkend op de afgelopen maanden, ging het overschakelen op bezorging 'hartstikke goed', zegt Ten Brinke. Eén keer had hij een minder leuke ervaring.

'Een vrouw had ons visplateau besteld. Mijn vriendin hielp bij de bezorging en kreeg een ongeluk. Ze kon daar niet weg. Het eten kwam te laat aan en de vrouw was boos.'

De klant had in totaal voor 120 euro aan eten besteld, maar vanwege de vertraging weigerde ze te betalen. 'Wij boden natuurlijk onze excuses aan, maar ze wilde gewoon een punt maken. Toen zei ik: betaal maar wat jij het waard vindt. Ik heb daarna geen cent gezien.'

Ik denk dat ik straks twee weken dichtga Bob ten Brinke - chef-kok en restauranteigenaar

Los van dat incident loopt het bij Brussels Lof op rolletjes. 'Op den duur word je er vanzelf handig in. Ik heb nu een hele zeebaars op het menu staan, maar ik had helemaal niet nagedacht over het bakje waar het in moest. Dan moet je creatief zijn.'

Het kerstmenu voor 2020 is inmiddels klaar. Tientallen klanten hebben al gereserveerd. Het eten bezorgt Ten Brinke op die dagen 's middags, zodat hij 's avonds op een andere manier kan bijverdienen. 'Ik ben dan ingehuurd om voor mensen te koken. Ik ben dus alle dagen druk. Ik denk dat ik daarna maar twee weken dichtga. Even bijkomen.'

Omschakelen

Bijna drie jaar geleden werd de oude Sint Nicolaaskerk in Appingedam omgetoverd tot restaurant De Basiliek. De coronapandemie zorgde ervoor dat de onderneming in sneltreinvaart werd gedigitaliseerd.

'Wij hebben in de eerste lockdown de koppen bij elkaar gestoken om te kijken hoe we zo snel mogelijk konden omschakelen', vertelt mede-eigenaar en chef-kok Willem Bos. 'We hebben allerlei systemen aangeschaft waardoor we met één druk op de knop de bestelbon krijgen. Dat was voorheen niet zo.'

Chef-kok Willem Bos van restaurant De Basiliek (Foto: Serge Duursma)

Met Pasen liep het een beetje uit de hand. 1300 brunches en veertien geleende busjes verder liepen de medewerkers echt op hun tandvlees. 'We hebben heel hard gewerkt om dit op te bouwen. Dit gaan we niet allemaal weggooien vanwege een virusje', zegt Bos strijdbaar.

De keuken is normaal gesproken het hart van het restaurant, maar nu een plek om te vermijden, beschrijft de eigenaar. 'Overal liggen dozen met wegwerpservies. Het is niet de sfeer waar ik als ondernemer op zit te wachten.'

Mensen bestellen bijna nooit een flesje wijn, want die hebben ze al in de koelkast Willem Bos - chef-kok en mede-eigenaar

Het teamgevoel is wat de medewerkers van De Basiliek op de been houdt in deze roerige tijden. 'De motivatie is nog steeds goed, we helpen elkaar waar we kunnen. We zijn een hecht team, dat blijft. Je maakt door de jaren heen van alles mee met elkaar, sterfgevallen en noem maar op. Dit maakt ons alleen maar sterker.'

Het bezorgen van maaltijden levert behoorlijk wat uitdagingen op, zeker als je het niet gewend bent. 'We zijn wel eens een bakje vergeten, ja. En wij bezorgen in de hele provincie. Eén keer was ik een toetje vergeten voor een klant in Groningen. Toen belde ik een collega in Stad op en vroeg: 'Heb jij niet nog een toetje liggen ergens?' Toen hebben we dat zo geregeld. Dan help ik hem een andere keer weer, zo doen we dat.'

De Basiliek in de oude Sint-Nicolaaskerk in niet-coronatijd (Foto: Eigen foto)

De Basiliek heeft nu ruim achthonderd reserveringen voor het kerstdiner, dat uit twintig kleine gerechten bestaat. Om situaties zoals met Pasen te voorkomen, stopt Bos bij duizend reserveringen. 'Het moet wel behapbaar blijven.'

Uit de verhalen die de restauranteigenaar vertelt, klinkt het alsof het hem ondanks de coronamaatregelen financieel voor de wind gaat . 'Dat is zeker niet het geval', zegt Bos. 'Je moet niet vergeten dat de grootste winstmarge in drank zit. Mensen bestellen bijvoorbeeld bijna nooit een flesje wijn, want die hebben ze al in de koelkast staan. En januari komt eraan, over het algemeen niet zo'n goede maand. Mensen gaan dan minder luxe eten, dus we kunnen onze buffer dan goed gebruiken.'

Michelin to-go

Papieren zakjes, warmhoudbakken en wegwerpbestek: ook Herberg Onder de Linden in Aduard moest eraan geloven. Het restaurant is sinds 2016 als enige zaak in de provincie in het bezit van een felbegeerde Michelin-ster. Chef-kok Steven Klein Nijenhuis heeft lang moeten zoeken naar de juiste producten om z'n gerechten de juiste uitstraling te geven, ook als mensen bestellen of afhalen.

Je mist zo veel als je het in een doos stopt Steven Klein Nijenhuis - sterrenchef

'Het is best moeilijk om te bezorgen', bekent Klein Nijenhuis na een paar maanden buffelen. 'Koken kunnen we goed, maar daarna moet je inpakken. Per bestelde doos gaan er heel veel bakjes doorheen. Het komt wel eens voor dat er een bakje mist, maar verder gaan er gelukkig geen grote dingen mis. Het is alleen dat je nu meer dan de helft van je tijd bezig bent met inpakken. Het vergt een andere tijdsplanning.'

Hij heeft geen klagen, dat moet de sterrenchef toegeven. De kerstboxen lopen als een trein en in het monumentale pand is ook een hotel gevestigd, dat eigenlijk altijd volgeboekt is. De gasten kunnen op die manier toch uit eten in het restaurant: de reden waarom veel gasten boeken. 'We zitten dus altijd vol met genieters', zegt Klein Nijenhuis.

Hij hoopt dat hij snel met het afhalen en bezorgen kan stoppen. 'Het blijft een groot verschil. In mijn restaurant draait het volledig om de beleving. Je mist zo veel als je het in een doos stopt. Het is iets heel anders dan het fysieke contact.'

