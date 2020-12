Vindicat verliest accreditatie: 'Alcohol speelt nog steeds een grote rol' (update)

Daarmee nemen de onderwijsinstellingen het advies van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties over.

Overmatig alcoholgebruik en incidenten

Belangrijkste reden om de accreditatie te weigeren is dat 'de maatregelen van de afgelopen jaren nog niet voldoende hebben geleid tot de gewenste cultuurverandering', stelt de commissie.

'Het urgentiegevoel om overmatig alcoholgebruik binnen de vereniging aan te pakken lijkt nog te ontbreken. Uit interne enquêtes blijkt dat alcohol nog steeds een grote rol speelt.'

We zien dit vooral als een aansporing Wessel Giezen - Vindicat-voorzitter

Kritiek is er ook op het reageren op incidenten. Dat gebeurt volgens de commissie achteraf, in plaats van deze te voorkomen. Bij een recent incident vlak voor de Kermesse, verzuimde de vereniging de politie en de onderwijsinstellingen te informeren. De politie maakte toen een einde aan een huisfeest met honderd gasten.

Begrip bij Vindicat-bestuur

‘Ik heb wel begrip voor het besluit, gezien de recente incidenten', zegt Vindicat-voorzitter Wessel Giezen. 'We zien dit vooral als een aansporing. We gaan als Senaat nog meer proberen om dit soort illegale acties te tegen te gaan.'

'We hebben in de incidenten niet direct een aandeel als vereniging, maar onze individuele leden wel. Maar dat de universiteit en de Hanze op deze manier hebben geoordeeld, dat begrijp ik.’

Geen accreditatie: wat betekent dat voor Vindicat?

Het verlies van de accreditatie als studentenvereniging heeft een aantal gevolgen voor Vindicat. De universiteit en Hanze nodigen de vereniging tot 15 september 2021 niet uit voor officiële gelegenheden. Daaronder valt ook de opening van het Academisch Jaar en het Hogeschooljaar.

De onderwijsinstellingen verbreken de relatie met Vindicat niet. Ze willen dat de vereniging door blijft werken aan de gewenste cultuurverandering. Volgend jaar kan er opnieuw een accreditatie worden aangevraagd.

De bestuursleden verliezen door het besluit hun beurs voor dit studiejaar niet. Dat geld werd voor het accreditatieproces al uitgekeerd en kan niet worden teruggevorderd, stelt de commissie.

'Extreme tijd'

Volgens Vindicat-voorzitter Giezen gaat heus niet alles mis bij zijn vereniging. ‘We zijn van mening dat er de laatste jaren veel veranderd is. De introductietijd is veranderd, en ook op het gebied van seksisme, racisme en alcohol hebben we aanpassingen gemaakt.’

Ik hoop dat leden inzien dat individuele acties gevolgen kunnen hebben voor de vereniging Wessel Giezen - Vindicat-voorzitter

‘Het is een extreme tijd die zich voor een groot deel op een heel andere plek afspeelt dan op de sociëteit. Er gebeurt nu veel achter de voordeur, daar hebben we als bestuur vaak geen toezicht op.’

‘We hebben 2000 leden die zich aan de maatregelen moeten houden, dat is heel lastig. Ik heb ze ook niet allemaal aan een lijntje. Nee, ik vind niet dat we tekortgeschoten zijn als bestuur.’

'Plek terugveroveren'

‘Op 3 oktober zijn we al bezig geweest met alle oudsten van studentenhuizen, politie en de Veiligheidsregio. Ik denk dat we wel altijd een vooruitziende blik hebben gehad. We hebben ook gestraft als er iets misging, bijvoorbeeld bij de foto van het dakterras en bij de partybus. We moeten die positieve lijn nu doortrekken. Daar hoort een goed contact met gemeente, de universiteit en de Hanze bij.’

‘Het eerlijke verhaal vertellen, dat blijven we doen. We hopen dat dit een aansporing is voor onze leden om geen feesten meer thuis te houden. Ik hoop dat leden inzien dat individuele acties gevolgen kunnen hebben voor de vereniging.’

‘We gaan proberen onze plek binnen de academische wereld terug te veroveren. Volgend jaar 15 september is een nieuw toetsmoment’, aldus Giezen.

Vereniging onder vergrootglas na geweldsincidenten

Na een reeks geweldsincidenten binnen de vereniging werd in 2016 afgesproken dat de cultuur binnen Vindicat moet veranderen. Het jaar erop werd de vereniging onder voorwaarden geaccrediteerd. Na een incident in de introductieperiode werd uitbetaling van de bestuursbeurzen echter opgeschort. Een jaar later werd vanwege een ander geweldsincident besloten de bestuursbeurzen definitief in te trekken voor dat jaar.

Voor studiejaar 2018/2019 werd Vindicat vervolgens niet geaccrediteerd. Afgelopen jaar gebeurde dat onder voorwaarden wel, maar voor slechts één jaar.

