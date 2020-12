Medewerkster van MartiniPlaza krijgt voorwaardelijke celstraf voor diefstal van drie ton

De rechtbank in Zwolle heeft een 55-jarige vrouw veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar. De Stadjer stal in enkele jaren tijd drie ton van haar werkgever.

Na afloop van iedere werkdag liep Maria L. langs de tabakszaak bij haar woning. Daar deed ze elke keer een contante storting. Eerst kleinere bedragen maar langzaam liep het op. Het geld was afkomstig uit kasopbrengsten van MartiniPlaza, waar ze op de administratie werkte.

'Makkelijk om bedragen aan te passen'

Het vertrouwen in haar was zo groot, dat het makkelijk frauderen bleek, zei ze twee weken terug op de zitting in de rechtbank in Zwolle. Ze was verantwoordelijk voor de contante parkeergelden bij MartiniPlaza en het was makkelijk om bedragen op lijsten naar beneden aan te passen. Daarna moest ze ook de contante horeca-inkomsten inboeken. Ook hier werden de bedragen die zij invoerde, niet gecontroleerd.

Het geld ging voornamelijk op aan haar gokverslaving. Het was uiteindelijk de bank, die met een vragenlijst bij haar aan de bel trok. De zeker tweehonderd contante stortingen vielen op. Ze biechtte de verduistering op bij haar chef en werd op staande voet ontslagen.

Drie ton

MartiniPlaza dacht aanvankelijk 15.000 euro kwijt te zijn. De FIOD kwam er na onderzoek achter dat het drie ton was. L. heeft alles bekend en is al begonnen met terugbetalen.



De rechtbank legde haar naast de voorwaardelijke celstraf ook de maximale werkstraf van 240 uur op. Daarnaast moet ze MartiniPlaza nog ruim 277.000 euro terugbetalen. Tegen de vrouw was anderhalf jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist.

