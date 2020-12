Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wil naast volwassenen ook kinderen een vergoeding aanbieden voor immateriële schade. Het bedrag wordt zo'n 25 á 35 procent van wat de ouders uitgekeerd krijgen, zei IMG-topman Bas Kortmann eerder.

Brouwer groeide op in het aardbevingsgebied. De eerste beving kan ze zich nog goed herinneren. 'Ik viel toen uit mijn bed. Alles viel van mijn bureau.'

Dat was een paar jaar geleden. 'Nog steeds slaap ik onrustig. Mijn hele jeugd bestond uit aardbevingen.'

De kinderen worden er volledig buiten gelaten Esmeé Brouwer - bevingsslachtoffer

Onwetendheid

Je jeugd doorbrengen tussen de aardbevingen is iets onbeschrijflijks, vertelt Brouwer. 'Je ziet heel veel pijn. Mensen die over de vloer komen om de schade te inspecteren, maar je weet vaak niet wat er gaande is. Daarna zie je je ouders gebroken aan tafel zitten. Je ouders, je helden, zie je huilen.'

Bekijk hier het interview met Esmeé in Noord Vandaag:

De tiener vindt dat kinderen te weinig betrokken worden in het geheel. 'De ouders mogen van alles vertellen, maar de kinderen worden er volledig buiten gelaten.'

Vertrouwen

Haar zusje kan niet meer praten over de aardbevingsproblematiek, vertelt ze. 'Op den duur, als we het er thuis over hadden, zweeg ze gewoon. Ze kon niet meer.'

Het vertrouwen in de overheid is nog niet volledig hersteld, maar komt langzaam terug bij Brouwer. 'Ik heb er een beetje een hard hoofd in dat het goedkomt. Soms zeggen ze het één, maar doen ze precies het tegenovergestelde.'

Lees ook:

- Ook kinderen in bevingsgebied kunnen smartengeld krijgen