Donar speelt volgend seizoen in competitie met Belgische clubs

Tien Belgische en tien Nederlandse clubs spelen vanaf het seizoen 2021-2022 in één competitie. Dat hebben de Dutch Basketball League (DBL) en de Belgische Pro Basketball League donderdagavond besloten. De clubs uit beide landen gingen unaniem akkoord met dit plan.

‘Nieuwe naam en stijl’

Ramses Braakman, voorzitter Dutch Basketball League: ‘De BeNeLeague is nog een werktitel. In onze plannen gaan we ons ook sterk richten op jonge (potentiële) basketbalfans. Dat gaan we terugzien in onze communicatie en social media engagement. We willen graag met onze fans een passende nieuwe naam en huisstijl voor de nieuwe league ontwikkelen. Het geloof is enorm groot bij alle betrokkenen in de opzet van het nieuwe competitiemodel dat op alle fronten baanbrekend genoemd mag worden.’

'We bieden meer'

De voorzitter van Donar, Jannes Stokroos, reageerde in maart al enthousiast: 'Wij hebben meegedaan met het onderzoek en de uitkomsten van het verkennend onderzoek waren zeer hoopvol. Een gezamenlijke league biedt eigenlijk voor clubs, sponsors en fans meer dan we nu separaat bieden.'

Later meer