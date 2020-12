Donar speelt volgend seizoen in competitie met Belgische clubs (update)

Vanaf volgend seizoen gaat de BeNeLeague van start in het basketbal. Dan spelen Belgische en Nederlandse clubs tegen elkaar in één competitie, waaronder Donar.

Tien Belgische en tien Nederlandse clubs spelen vanaf het seizoen 2021-2022 in één competitie. Dat hebben de Dutch Basketball League (DBL) en de Belgische Pro Basketball League donderdagavond besloten. De clubs uit beide landen gingen unaniem akkoord met dit plan.

Van Oostende tot Luik

Voor Donar staat er dan een aantal mooie wedstrijden op het programma. De Belgische competitie bestaat momenteel uit FILOU Oostende, Telenet Giants Antwerp, Spirou Basket, Phoenix Brussels Basketball, Kangoeroes Basket Mechelen, Belfius Mons-Hainaut, Hubo Limburg United, Stella Artois Leuven Bears, Okapi Aalst en VOO Liege Basket.

Oostende is de te kloppen ploeg. Die club werd de laatste negen jaar kampioen van België.

Opzet

Het seizoen begint met twee nationale competities. De beste vijf van elk land komen samen in een zogeheten Golden Group. De Nederlandse clubs spelen zowel thuis als uit tegen de Belgische clubs. De ploegen die niet tot de top-5 behoren, komen samen in de Silver Group en spelen eveneens tien wedstrijden.

De play-offs bestaan ook uit een gedeelte per land. De twee beste Nederlandse clubs plaatsen zich voor de halve finale van de Nederlandse play-offs. De drie overige Nederlandse ploegen uit de Golden Group strijden met de beste Nederlandse ploeg uit de Silver Group voor een plaats in de halve finale van de play-offs. Deze play-off-reeks levert dus een landskampioen op.

De clubs uit de Silver Group, die zich niet plaatsen voor de nationale play-offs, gaan van start met de BeNeLeague play-offs. In elke ronde stromen de verliezende teams van de nationale play-offs in. De winnaars van deze series nemen het uit en thuis op tegen de nationale kampioenen. Daarna strijden de twee overgebleven clubs in een thuis- en uitwedstrijd om de BeNeLeague-titel.

Nieuwe naam en stijl

Ramses Braakman, voorzitter Dutch Basketball League: ‘De BeNeLeague is nog een werktitel. In onze plannen gaan we ons ook sterk richten op jonge (potentiële) basketbalfans. Dat gaan we terugzien in onze communicatie en social media engagement.'

'We willen graag met onze fans een passende nieuwe naam en huisstijl voor de nieuwe league ontwikkelen. Het geloof is enorm groot bij alle betrokkenen in de opzet van het nieuwe competitiemodel, dat op alle fronten baanbrekend genoemd mag worden.’

'We bieden meer'

De voorzitter van Donar, Jannes Stokroos, reageerde in maart al enthousiast: 'Wij hebben meegedaan met het onderzoek en de uitkomsten van het verkennend onderzoek waren zeer hoopvol. Een gezamenlijke league biedt eigenlijk voor clubs, sponsors en fans meer dan we nu separaat bieden.'

Dit bericht is aangevuld met extra informatie over de opzet van de BeNeLeague en met reacties van betrokkenen



