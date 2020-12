Halve finale EK is heel ver weg voor handbalsters

De Nederlandse handbalsters hebben met 32-25 van Noorwegen verloren. De kans op de halve finale op het EK is daardoor zeer klein. Alleen een wonder kan Oranje nog een plek bij de laatste vier opleveren.

Nederland begon alleraardigst aan het duel met de Noorse vrouwen en kwam op een 2-0 voorsprong. Daarna ging het eerste kwartier gelijk op. Lois Abbingh deed ook van zich spreken. De Groningse scoorde in die fase haar zevenhonderdste treffer als international.

Hoog tempo

Richting de rust verloren de Nederlandse vrouwen steeds meer grip op de wedstrijd. Na dertig minuten was het verschil zes punten.

Het tempo en ook de score werd in de eerste minuten van de tweede helft opgeschroefd door de Scandinavische topfavoriet. De maximale voorsprong werd tien punten. In het laatste kwartier kon Nederland de schade nog iets beperken. Abbingh scoorde in totaal vier keer.

'Een mijlpaal', noemde Abbingh haar zevenhonderdste goal in het shirt van Oranje. 'Maar', voegde ze daar direct aan toe, 'ik had er liever ook een overwinning bij gehad.'

Nog één kans

Maandag is de volgende wedstrijd tegen Duitsland. Een dag later is Roemenië de tegenstander. Beide duels moeten gewonnen worden om nog kans te maken op de halve finale, maar Nederland is ook erg afhankelijk van de andere resultaten in de poule.

'Dubieuze arbitrage'

'Verliezen van Noorwegen is geen schande. We zijn niet weggespeeld en zijn in de tweede helft blijven vechten. Het kwam in mijn ogen toch vooral aan op details, waardoor het bij Noorwegen beter liep dan bij ons', meende Abbingh.

Ze gaf toe dat ze zich vreselijk had geërgerd aan de Griekse arbitrage. 'Normaal laat ik me niet uit over de scheidsrechters, maar nu kregen we zoveel beslissingen tegen, dat we onnodig vaak in ondertal kwamen. Tegen Noorwegen, dat heel snel uitbreekt, is het dan moeilijk spelen.'

Abbingh noemde de beslissingen van de arbitrage zelfs dubieus. 'Onze ploeg moet het hebben van knokken in de dekking. Op dit niveau is het feller en harder. Dan is het vreemd dat we nu steeds tegen een 2-minutenstraf opliepen, terwijl we bij vergelijkbare momenten in de vorige wedstrijden een vrije bal kregen.'



