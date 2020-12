Lycurgus voegt speler toe voor Moskou na twijfels over paspoort

Luuk Hofhuis gaat als extra speler mee naar de bubbel van Moskou met volleybalclub Amysoft Lycurgus. Dat is besloten nadat er lange tijd onzekerheid was over de inzetbaarheid van middenman Hossein Ghanbari.

Ghanbari kreeg onlangs pas te horen dat hij in Nederland mag blijven. Hij vluchtte vijf jaar geleden uit Iran.

Lycurgus-coach Arjan Taaij legt uit: ‘Zijn paspoort verliep op 20 november en op 22 november kreeg hij de uitslag. Maar hij had in september een brief gekregen dat hij pas in april volgend jaar iets zou horen. En de uitslag van zijn status, maakte of hij ook een paspoort zou krijgen. En dat heb je nu natuurlijk nodig om te reizen.’

‘Spannend of hij mee kan’

‘We hebben er in een vroeg stadium over nagedacht. Stel Hossein kan niet mee, want hij had nog geen paspoort en geen uitsluitsel over zijn verblijfsstatus. Dus we moesten wel een extra middenman meenemen.'

'Inmiddels heeft Hossein dus een paspoort, maar het wordt wel spannend of hij mee kan. We verwachten dat het de goede kant op gaat, maar die zekerheid hebben we nog niet. Dat zit allemaal in die visumprocedure.’

‘Al eens bij nationaal team’

Hofhuis komt over van Talentteam Papendal. De 19-jarige middenman is 2.03 meter lang en trainde donderdag al mee bij Lycurgus. ‘Hij blijft in Groningen tot het vertrek naar Rusland. Hij heeft ook al eens in de selectie van het nationaal team gezeten.'

'Hij gaat nu mee, maar daarna gaat hij wel gelijk weer terug naar het Talentteam. Het is supermooi dat het kan, en voor hem is het ook een mooie ervaring denk ik’, aldus Taaij.

Tegenstanders in Moskou

Lycurgus vertrekt maandag naar Moskou om te spelen voor de Europese CEV Cup. Woensdag spelen de Groningers in de achtste finale tegen het Roemeense C.S.M. Arcada Galati. Bij winst wordt een dag later gespeeld tegen de winnaar van Dynamo Moskou tegen OK Vojvodina uit Novi Sad (Servië).



