Eigenaar kraakpand: 'Het pand is met een paar aanpassingen niet ineens veilig'

Het stadsbestuur maakte woensdagmiddag bekend dat de krakers voorlopig in het uit twee woningen bestaande pand in de Korrewegwijk mogen blijven. Hen uitzetten is vooralsnog niet aan de orde, omdat de krakers volgens het Openbaar Ministerie en de politie huisrecht hebben opgebouwd. Na een woninginspectie op bouwkundige veiligheid en brandveiligheid hebben de krakers de opdracht gekregen om het pand brandveilig te maken.

Pand moet opgeknapt

Dat besluit schiet bij de eigenaar in het verkeerde keelgat. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de krakers de kans krijgen om in zijn woning te blijven. ‘Het is niet veilig, dus daarom kunnen ze er uit worden gezet. Dat gebeurt dus niet want ze mogen het pand veiliger maken.' De eigenaar wil nog altijd niet met zijn naam in de publiciteit, zijn naam is uiteraard wel bekend bij de redactie van RTV Noord.

De pandeigenaar kan niet geloven dat de woning met een paar aanpassingen ineens veilig is. ‘Daar kan ik echt niet bij’, zegt hij. Dat het pand flink onder handen genomen moet worden, blijkt uit een brief van de gemeente uit 2016. Daarin staat dat het gebouw niet voldoet aan het bouwbesluit en op straffe van een dwangsom van 15.000 euro moet worden aangepakt.

Afspraken met gemeente

In 2016 was het pand echter nog in eigendom van de broer van de huidige eigenaar. Na diens dood een jaar later kwam het in handen van de huidige eigenaar. ‘Mijn broer wilde niets doen aan het pand. Ik heb na zijn overlijden met de gemeente afgesproken dat ik de voorgevel zou aanpakken en een verankering in de woning ging plaatsen, dat heb ik dan ook gedaan. De rest mocht later.’

Als er brand uitbreekt ben ik verantwoordelijk, maar omdat het een gekraakt pand is ben ik niet meer verzekerd Eigenaar van gekraakt pand

Die afspraak wordt in een e-mail bevestigd door een ambtenaar. Met het aanpakken van de voorgevel en het aanbrengen van de verankering is volgens diezelfde ambtenaar het omgevingsgevaar geweken. 'Achter de voorgevel liggen dan door geen bewoning evenmin gevaren', valt te lezen in de mail. Inmiddels is er door de aanwezigheid van de krakers echter wel sprake van bewoning.

De krakers zijn volgens de pandeigenaar levensgevaarlijk bezig: de elektriciteit stamt uit 1915 en gasleidingen liggen open. ‘Als ze alleen al een straalkachel aanzetten is de kans op kortsluiting en dus op brand aanwezig. Als er brand uitbreekt ben ik verantwoordelijk, maar omdat het een gekraakt pand is ben ik niet meer verzekerd.’

Offertes voor nieuwe kozijnen

Feit blijft dat de woning al sinds 2017 leeg staat en verwaarloosd is. GroenLinks, de grootste partij van de gemeente Groningen, noemde dat woensdagmiddag 'asociaal' gezien de krapte op de woningmarkt.

‘Kijk...’, zegt de pandeigenaar, 'ik heb hier allerlei offertes voor nieuwe kozijnen liggen. Ik had het pand ook al eerder willen aanpakken, maar andere projecten en bovenal mijn gezondheidssituatie maakten dat simpelweg onmogelijk. Daarnaast had ik met de gemeente de afspraak dat ik de woning zou aanpakken als ik er aan toe zou zijn.' Hij vindt het dan ook kwalijk dat GroenLinks over asociaal gedrag spreekt.

Naar de rechter duurt te lang

De eigenaar kan naar de rechter, want kraken is bij wet verboden. Maar dat duurt volgens de eigenaar te lang. ‘Dan kan het nog wel anderhalf jaar duren voordat ze eruit zijn. We moeten waarschijnlijk wel, maar zover moet het niet komen. De krakers moeten uit het pand worden gezet omdat de woning onveilig is, zo simpel is het. Er moet iemand wakker worden!'

