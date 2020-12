De genezers: nieuwe methode om fantoompijn te bestrijden

Corry van der Sluis , revalidatiearts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde in het UMCG, legt de werking van de ‘neuromotus-therapie’ uit. Dat is een computerprogramma, waarmee het via projectie op een computerscherm lijkt of een geamputeerd ledemaat terug is. Bovendien kan dat dan ook worden bewogen.

Bosbouwdeskundige George Borgman verloor ruim vijf jaar geleden zijn linkerarm bij een auto-ongeluk. Hij vertelt wat er precies gebeurt bij het toepassen van neuromotus en hoe het hem heeft geholpen in de strijd tegen fantoompijn.

De genezers is een podcast over ziekte en genezing. Over dokters en patiënten. Over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Pieter de Hart praat in iedere aflevering met een patiënt en een dokter of onderzoeker.



De Genezers wordt gemaakt in samenwerking met het UCMG. Het is onder meer te beluisteren in Spotify en Apple Podcast. Als je je op De Genezers abonneert, blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste afleveringen.



