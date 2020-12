Afdelingen van meerdere locaties Zorggroep Meander in quarantaine (update)

Het coronavirus heeft gezorgd voor besmettingen in vijf van de acht woonzorglocaties van Zorggroep Meander. De getroffen afdelingen zijn in quarantaine geplaatst.

Het gaat om de locaties Borg Westerwolde (Ter Apel), Parkheem (Stadskanaal), Heggerank (Musselkanaal), Bolderbörg (Vlagtwedde) en Breehorn (Veendam).

Zeker 20 bewoners besmet

Op deze locaties zijn in elk geval twintig bewoners besmet geraakt, blijkt uit een overzicht op de website van Meander. Hoeveel medewerkers het virus hebben opgelopen, is niet bekend. 'Wij rapporteren niet over eventuele besmettingen bij medewerkers, omdat wij dit wettelijk gezien niet mogen registreren', schrijft de zorggroep.

Het was heel heftig, mensen zijn er nog van aan het bijkomen Woordvoerder Hannah Ellens over de uitbraak bij Borg Westerwolde

Negen van de tien bewoners positief

Op afdeling het Tuinpad in Parkheem zijn negen van de tien bewoners positief getest. De betreffende afdeling is in quarantaine en ontvangt geen bezoek. Afdeling Bloemenkade was al in quarantaine nadat zeven bewoners positief waren getest. Zij mogen vrijdag (vandaag) weer uit quarantaine.

Meer besmettingen Borg Westerwolde

Ook bij Borg Westerwolde is een nieuwe besmetting met het coronavirus vastgesteld. De betreffende afdeling is in quarantaine en ontvangt geen bezoek. Dinsdag werd bekend dat op deze locatie negentien bewoners de voorbije twee weken besmet zijn geraakt. Van hen overleden er elf.

Volgens woordvoerder Hannah Ellens van de zorggroep is de uitbraak 'heel heftig' geweest. 'Mensen zijn daar nog steeds van aan het bijkomen en er is nog een afdeling in quarantaine. We doen er alles aan om een nieuwe uitbraak te voorkomen. Opvallend genoeg is het nu de rustigste locatie. Zo snel kan het dus gaan.'

Dertien positieve testen in Vlagtwedde

Op de Bolderbörg in Vlagtwedde zijn vier bewoners positief getest. In hetzelfde gebouw zijn ook negen cliënten van Stichting De Trans (geestelijke gezondheidszorg) besmet geraakt. Ook deze afdeling is in quarantaine.

Op de Heggerank in Musselkanaal zijn vier bewoners positief getest. Afdeling Musselverlaat is daar in quarantaine. In Veendam is op locatie de Breehorn een bewoner positief getest. Dertien bewoners zitten preventief in quarantaine.

Volledig sluiten van locaties heeft 'ontzettend veel impact' op de bewoners en hun familie Hannah Ellens - Woordvoerder Zorggroep Mandere

Dagopvang in Stadskanaal gesloten

Dagopvang Sevenhof in Stadskanaal is vanwege een besmetting onder medewerkers gesloten. De zorggroep heeft alle kerstactiviteiten verplaatst naar begin januari, mits medewerkers en cliënten dan klachtenvrij zijn.

Volledige sluiting van locaties te ingrijpend

Ondanks de nieuwe besmettingen en onduidelijkheid over de herkomst daarvan, ziet Zorggroep Meander niets in het preventief sluiten van locaties. Dat heeft volgens woordvoerder Ellens 'ontzettend veel impact' op de bewoners en hun familie.

'Dat doen we op dit moment nog niet en willen we ook zo lang mogelijk voorkomen. We proberen zo klein mogelijk te beginnen door afdelingen in quarantaine te plaatsen en geen bezoek toe te staan. Op die manier proberen we het virus terug te dringen.'

Vast team verzorgt bewoners

De zorggroep meldt dat een vast team van medewerkers in beschermende kleding de in quarantaine geplaatste bewoners verzorgt. Op afdelingen die niet in quarantaine zijn, kunnen bewoners bezoek ontvangen.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van zorggroep-woordvoerder Hannah Ellens.

