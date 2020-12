Deze Dag: Moord in Hoogezand

Brand breekt uit in een woonhuis aan de Hoofdstraat in Hoogezand. Het vuur blijkt te zijn aangestoken met de bedoeling een moord te verdoezelen. Het slachtoffer is kapster Gonda Smit. Belangrijkste verdachte: haar man, Reinier. Het gebeurt op deze dag in de geschiedenis, 12 december 1996.

In de woning wordt het verbrande stoffelijk overschot gevonden van Gonda Smit. Haar echtgenoot, kapper Reinier, had hun twee kinderen gered uit het brandende pand. Gonda is vermoedelijk al vóór de brand door geweld om het leven gebracht. Het vuur blijkt aangestoken.

Uit de kluis in de woning is 350.000 gulden verdwenen. Het geld is afkomstig uit de verkoop van hun gezamenlijke woning. Gokverslaafde Reinier wordt nadrukkelijk verdacht van het stelen van het geld, de doodslag op zijn vrouw en de brandstichting in de woning. Daar zijn ook aanwijzingen voor, maar justitie krijgt het bewijs niet rond. Reinier wordt vrijgelaten.

In de jaren daarna bemoeit Peter R. de Vries zich met de zaak. Hij laat zien dat de verdachte echtgenoot er op zijn minst een dubieuze moraal op na houdt. In een undercoveroperatie, opgezet door de misdaadverslaggever, blijkt Reinier bereid voor 25.000 euro te regelen dat de echtgenote van een kameraad wordt vermoord.

Na een eerdere, mislukte, poging in 2003 wordt de zaak in 2008, twaalf jaar na de dood van Gonda, alsnog door een rechter beoordeeld. Veel werk daarvoor wordt verzet door een coldcaseteam, waar de Groningse psycholoog en criminoloog Harrie Timmerman deel van uitmaakt. Timmerman is er zeker van: ‘Reinier is schuldig.' Met name de wijze van brandstichting in de woning zou dat onderstrepen.

De rechtbank komt tot dezelfde conclusie en acht Reinier schuldig aan doodslag. Peter R. de Vries, overtuigd dat Reinier de dader is, noemt de uitspraak ‘verrassend’. Voor de rechter zijn de ‘onware en leugenachtige verklaringen’ van de echtgenoot doorslaggevend. Twaalf jaar celstraf luidt het vonnis. In hoger beroep wordt dat zelfs vijftien jaar, voor doodslag op zijn vrouw Gonda. De advocaat van Reinier noemt de zaak tegen zijn cliënt 'een bizarre soap'.

In 2013 meldt Reinier zichzelf bij rechtspsycholoog Van Koppen, die met een groep studenten twijfelachtige veroordelingen napluist. Op basis van de bevindingen van die groep meldt advocaat Knoops zich bij de Hoge Raad, met een herzieningsverzoek: Reinier zou moeten worden vrijgelaten. Het hoogste rechtscollege wijst de vordering af. Een film over de zaak, onder de titel ‘De schijn tegen’, is in de zomer van 2016 op televisie te zien.

Daarin wordt de vraag opgeworpen of Reinier wellicht onschuldig vastzit. Harrie Timmerman heeft weinig waardering voor de makers van de film: 'Wat is dat voor journalistiek?’. Hij is destijds uitgebreid ondervraagd door de makers, maar alleen de schaarse opmerkingen die in het voordeel van Reinier pleiten, worden in de film gebruikt.

Reinier heeft inmiddels zijn straf uitgezeten. In zijn boek ‘Tegendraads’, dat ook op internet te raadplegen is, doet Timmerman minutieus verslag van zijn zoektocht naar de waarheid in allerlei zaken, waaronder ook de gewelddadige dood van Gonda Smit. Voor hem staat vast wie de dader is. Net als voor Peter R. de Vries. Het drama speelde zich af in Hoogezand op de late avond van deze dag, 12 december 1996.