Alle oliebollenkramen op de foto: 'Het is een fenomeen'

'Het klinkt wel vrij absurd, maar ik heb het gedaan', zegt hij over zijn project.

Hoe het begon

Het begon met een foto van de oliebollenkraam bij winkelcentrum Paddepoel in de stad. 'Het heeft verder geen speciale reden. Soms kan je het bij één foto laten. Maar nu dacht ik: ik moet ze allemaal proberen te krijgen. Het is een fenomeen, ze staan er van oktober tot in januari. Januari is een deprimerende maand, als al die kramen weg zijn.'

De oliebollenkraam in Paddepoel, het begin van de serie (Foto: Peter de Kan)

Silo's vol poedersuiker in Hoogkerk

De oliebollenkraam in Hoogkerk is zijn favoriet. 'Die staat op een parkeerplaats bij het winkelcentrum. Erachter zie je de vier grote silo's van de suikerfabriek, die hebben dezelfde kleur als die kraam.' Met een knipoog: 'En daar zit allemaal poedersuiker in, denk ik.'

'De kraam maakt de plek mooi'

De Kan raakte vooral geboeid door de plaatsen waar de kramen staan, bij winkelcentra of bouwmarkten. 'Het zijn plekken die je niet bedenkt, zonder de kraam zijn ze niet interessant. Maar het zijn plekken waar veel mensen komen, daarom staan ze daar. De kraam maakt die plek nu even mooi.'

Af en toe een krentenbol

De Kan was er niet op uit ook de smaak van de oliebollen te testen. Al gebeurde dat wel eens. 'Als iemand je ziet fotograferen, ga je in gesprek. Ik proef wel eens een krentenbol, maar heb niet overal gegeten. Ik denk een stuk of vijf keer.'

De - gesloten - kraam in Ten Boer (Foto: Peter de Kan)

Door met de haringkarren

Een volgend project is al in voorbereiding. 'Ik wil nu graag plekken fotografen waar ooit haringkarren gestaan hebben. Ik ben nu bezig dat uit te zoeken. Er is een plek met een haringkraam die er al veertig jaar staat. Die mensen kunnen mij een heleboel vertellen, dus daar ga ik binnenkort een haring eten.'

Alle foto's van de oliebollenkramen en De Kans gedachten daarbij zijn te vinden op de site van Platform Gras, waarop architectuur en stedenbouw in Groningen centraal staan.

