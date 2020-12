Oud-lid over nieuwe sanctie Vindicat: 'Uitsluiting is nooit goed'

Het bestuur van Vindicat kreeg donderdag officieel te horen dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool de banden met het studentencorps voorlopig bevriezen. Aanleiding zijn de diverse overtredingen van de coronamaatregelen door Vindicat-leden. Vooral het feestje in een rijdende bus veroorzaakte ophef.

Eerdere reeks misdragingen

Vindicat kreeg twee jaar geleden dezelfde strafmaatregel opgelegd. Aanleiding was toen een reeks misdragingen, zoals de mishandeling van een aspirant-lid door een ouderejaars tijdens de introductieperiode. Van der Goot stond toen als advocaat de verdachte bij. Deze keer reageert hij als buitenstaander: 'Ik volg het op afstand, ik ben bij de huidige situatie niet betrokken'.

Cultuurverandering nodig

De reeks incidenten van drie, vier jaar geleden en de sanctie die daarop volgde, was het sein voor het toenmalige bestuur om een cultuurverandering binnen de vereniging in gang te zetten.

De huidige voorzitter stelde donderdag in een verklaring dat er inmiddels veel ten goede is veranderd, maar ook: ‘We hebben 2000 leden die zich aan de maatregelen moeten houden, dat is heel lastig. Ik heb ze ook niet allemaal aan een lijntje. Nee, ik vind niet dat we tekortgeschoten zijn als bestuur.’

Als vereniging word je buitengesloten, je wordt een outcast Tjalling van der Goot - advocaat en oud-lid van Vindicat

Van der Goot heeft begrip voor dit standpunt: 'Het maakt veel uit of een overtreding binnen of buiten de vereniging is gebeurd. Geen misverstand: ik wil niet bagatelliseren, overtredingen moet je aanpakken. Maar de vereniging wordt nu gestraft voor iets wat niet haar schuld is. De leden zitten fout, niet de vereniging.'

'Voor de huidige leden maakt het niet veel verschil. Maar als vereniging word je buitengesloten, je wordt een outcast. Je wordt niet meer uitgenodigd voor overleg, je mag niet meebeslissen. Dat is niet plezierig. Als advocaat zeg ik: uitsluiting is nooit goed'.

De advocaat geeft ter vergelijking een voorbeeld: 'Als een actief lid van een voetbalclub wordt gestraft, omdat hij heeft gereden met drank op, moet de club dan worden geschorst? Het een heeft niets met het ander te maken.'

Feestende Vindicat-leden in een bus (Foto: Boostbussen/Instagram)

'Misstap krijg meer aandacht dan vroeger'

Dat Vindicat weer eens onder vuur ligt, is van alle tijden, zegt Van der Goot: 'Dat was in mijn studententijd ook al zo. Maar nu hebben we allemaal internet en een mobiele telefoon. Dus een misstap krijgt veel meer aandacht dan vroeger. Bovendien: de samenleving is veranderd. Tegen bepaalde zaken kijken we nu anders aan dan toen'.

Van der Goot hoopt en verwacht dat de situatie voor Vindicat weer ten goede verandert: 'Het moet goedkomen. Als ze laten zien dat ze hun zaken op orde hebben, wordt de sanctie weer opgeheven.'

'De truttigheid ten top'

Voormalig VVD-wethouder Remco Kouwenhoven is erelid van Vindicat, Hij vond drie jaar geleden de toenmalige ophef over 'zijn' studentenvereniging maar overdreven: 'De truttigheid ten top'. Op de huidige strafmaatregel wil hij geen commentaar geven.

