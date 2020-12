Barbier moet pand uit: 'Ik heb hier 40.000 euro in geïnvesteerd!'

Rodanim Friskes, de eigenaar van een barbier- en tattooshop aan de Bankastraat in Stad, is er klaar mee. In een jaar dat toch al geen topjaar is voor mensen met een contactberoep, moet hij zijn pand aan de Bankastraat verlaten. En dat terwijl hij er tienduizenden euro's in heeft geïnvesteerd.

Friskes moet het pand uit, omdat woningcorporatie Lefier het gebouw overdoet aan een investeerder.

Pepergasthuis

Die investeerder is Jan Berry Drenth, die eerder het Pepergasthuis van Lefier zou overnemen. Die overname stuitte op verzet, waarna de gemeente, Lefier en Drenth er voor kozen de overname niet door te laten gaan.

Drenth krijgt daar wel iets voor in de plaats: naar nu blijkt onder andere het pand van Lefier aan de Bankastraat. 'Hij wil er appartementen van maken', zegt Friskes. 'Op zich snap ik dat, maar ik wil wel schadeloos worden gesteld voor deze ruildeal.'

Flink geïnvesteerd

Friskes heeft de afgelopen tijd namelijk flink geïnvesteerd in zijn deel van het oude schoolgebouw dat het pand aan de Bankastraat is.

'Ik heb een oud lokaal omgebouwd, de vloeren gedaan, schilderwerk uitgevoerd. Op die manier heb ik er De Barberbrouwerij van gemaakt. Ik ben 40.000 euro kwijt en binnen een jaar moet ik er opeens uit.'

Ik kan niet knippen, scheren en verbouwen tegelijkertijd Rodanim Friskes

Dat gaat bovendien weer voor nieuwe kosten zorgen, voorziet Friskes. 'Ik kan de meubels gelukkig meenemen, maar ik moet in een nieuw pand wel opnieuw investeringen doen.'

'Bovendien heb ik net voor 1.200 euro een bedrijfsfilm laten maken, waarin dit pand een rol speelt. En als ik verhuis, heb ik weken geen omzet: ik kan niet knippen, scheren en verbouwen tegelijkertijd.'

Nooit meegenomen in de plannen

Eigenlijk is Friskes' hele leven ingericht op zijn zaak. Hij is er vorig jaar na zijn scheiding dicht bij gaan wonen, zodat-ie geen aparte parkeervergunning voor zijn bedrijf hoefde aan te vragen. 'Er hangt veel samen met de keuze om hier naartoe te gaan.'

Hij neemt het vooral Lefier kwalijk dat er in zijn ogen niet naar hem geluisterd wordt. 'Twee maanden geleden heb ik hier nog een nieuwe airco ingebouwd, in overleg met Lefier. Toen waren ze al lang bezig met het gesprek hierover. Maar ze hebben ons nooit meegenomen in hun plannen, terwijl ze eigenlijk al lang met deze ruilhandel bezig waren.'

'Nee, ik kreeg kortgeleden gewoon een mailtje waarin werd verteld dat Lefier binnen twee weken geen eigenaar meer zou zijn. Dat kan niet, je moet wel met een beter verhaal komen dan dit. Van een corporatie als Lefier had ik beter verwacht.'

Op zoek naar een nieuwe plek

Friskes zegt eigenlijk niet meer te willen dan op een fatsoenlijke manier met Lefier om tafel te gaan. 'Ik wil gewoon een passende oplossing voor dit probleem.'

Intussen is hij al wel op zoek naar een nieuwe plek voor zijn De Barberbrouwerij, waar hij ook mensen opleidt.

'Gelukkig heb ik een tof klantenbestand met daarin ook mensen die vastgoed hebben. Misschien moet ik op een nieuwe plek heel kaal beginnen, maar ik doe het liever met een fatsoenlijke oprotpremie, zodat ik op een goede manier kan verbouwen.'

'Ik houd me aan contractuele afspraken'

Jan Berry Drenth bevestigt in een reactie dat hij het pand aan de Bankastraat wil verbouwen tot appartementen. 'Ik houd me aan alle contractuele afspraken en kijk samen met Lefier en de mensen die nu in het pand zitten naar vervangende locaties voor hen', zegt Drenth.

Lefier wil niet inhoudelijk reageren op het verhaal van Friskes: 'We zijn nog in gesprek met de ondernemer en dat willen we niet via de pers doen', zegt een woordvoerder.

De gemeente Groningen laat weten dat, mocht Drenth het pand willen verbouwen tot appartementen, hij daar eerst toestemming voor moet vragen. 'Hij moet gewon de procedure in om een vergunning aan te vragen. Dat heeft hij op dit moment nog niet gedaan', zegt een woordvoerder.

