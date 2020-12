Hoe kapper Rob het schopte tot de lijst van Student en Stad

In de rubriek Goede Raad! wordt wekelijks een verhaal of onderwerp belicht met een link naar de gemeentepolitiek. Vandaag: een opvallende verschijning op de kieslijst van Student en Stad.

De mensen op de vijftig koppen tellende lijst van Student en Stad hebben bijna allemaal een link met de studentenwereld. De een zit bij een vereniging, de ander is verbonden aan voetbalclub G.S.A.V.V. Forward. Uitzondering is de man op plek twintig, duidelijk geen student meer. Het is 'Kapper Rob'. Maar wie is hij?

'Kapper Rob is een heel bekende en excentrieke man in de binnenstad', vertelt Steven Bosch, die vanaf 1 januari de partij gaat vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Groningen. 'Het is er altijd hartstikke gezellig. Je komt wel eens bij een kapper met wie je een gesprek móét voeren. Dat is met kapper Rob niet zo. Die lult op een gezellige, leuke manier. Dat heb ik zelf ook ondervonden.'

Campagnestunt

De kapper raakte betrokken bij Student en Stad dankzij voormalig fractievoorzitter Arjen Banach. 'Omdat hij ons verhaal uitdroeg, hing er een grote abriposter voor zijn kapperszaak', vertelt Bosch. 'Veel van het beleid in Groningen raakt ondernemers. Eigenlijk vind ik het logisch dat ondernemers kleur bekennen en zich mengen in de politiek.'

Banach zelf moet meteen lachen als hij de naam van kapper Rob aan de telefoon hoort. 'Zijn clientèle bestaat voor negentig procent uit studenten en voor tien procent uit oude dametjes die het daar leuk vinden. Hij kent heel veel mensen en staat midden in de studentenwereld. We vonden het leuk om hem als lijstduwer te hebben. Het was een soort campagnestunt.'

Wat wordt besproken in de kappersstoel?

Inmiddels zijn Rob en Banach vrienden geworden. De gesprekken die zij in de kappersstoel voeren, gaan over alles behalve politiek. Heeft de kapper eigenlijk wel iets met politiek? 'Nee, nee', zegt Banach resoluut. 'Het gaat over een drankje, een feestje en ongein. Voor een echt serieus gesprek moet je bij Rob niet aankomen. Hij is een kapper met wie je een keer niet over het weer praat, maar lol kunt trappen. Laten we het zo zeggen: hij is niet politiek geëngageerd.'

Als het over politiek gaat, lul ik een beetje mee Kapper Rob - Student en Stad

Vrijdagochtend vlak voor openingstijd neemt de man om wie het gaat op in zijn salon. 'Of je stoort? Ja! Bel later maar even terug, dan heb ik misschien meer tijd voor je.' Rond het middaguur poging 2. Een collega neemt de telefoon op, maar het hoogste woord is desondanks op de achtergrond voor Rob.

'Wacht even, ik zet je op de speaker..... Waarom ik op de lijst sta van Student en Stad? Dat komt door Arjen! Hij vond dat ik bekend was in Groningen. Ik zit in de Astraat en hier zijn heel veel huizen van Albertus en Vindicat. Al die bewoners knip ik, dus ik ben vrij bekend onder de studenten. Ik geef ze allemaal een beurt', grapt de markante kapper.

Hij beaamt dat politiek niet bovenaan zijn interesselijstje staat. 'Ik ben meer van de flauwekul en de gezelligheid. Ik wil mensen die hier komen een uitje geven. Het gebeurt wel eens dat het over politiek gaat, maar dan lul ik een beetje mee en doe ik net of ik er verstand van heb.'

