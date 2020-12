Gepimpte Kerk Sappemeer is 'parel van provincie'

De kerk stamt uit 1847, maar ziet er door de antracieten kerkbanken en okergele pilaren tegenwoordig chique en trendy uit. Tijdens de verbouwing zijn alle muren gestuct en is het orgel gerestaureerd. 'Corona kan ook een win-win zijn, dachten we. We hebben besloten om de hele kerk aan te pakken', zegt voorzitter Atsje van der Meer van de Stichting Oude Groninger Vermaningen.

Yoga

Vrijwilligers hebben drie kerkbanken weggehaald om zo meer ruimte te creëren voor een podium. Ook zijn de toiletruimtes aangepakt en is de vloerbedekking uit de grote zaal gehaald. 'Daar hebben we nu weer de oude houten vloer terug. Prachtig', zegt Van der Meer.

De stichting hoopt dat de kerk door de restauratie aantrekkelijk wordt voor nieuwe doelgroepen. 'Theater, muziek, bedrijfsfeestjes of een vergadering. Het kan allemaal. Hier op het podium wordt bijvoorbeeld ook aan yoga gedaan', zegt Van der Meer.

Airbnb

Nu de verbouwing klaar is, komen er alweer nieuwe ideeën. 'De ruimte achter de kerkzaal zou ik dolgraag ombouwen tot een gezellige kamer met een keukentje. Die kunnen we dan op verhuurwebsite Airbnb zetten', zegt Van der Meer.

Het gerestaureerde orgel in doopgezinde kerk in Sappemeer (Foto: Jeroen Willems)

Wijngaard

Buurman Jan Wehrmeijer heeft sinds 2014 een wijngaard naast de kerk. Elk jaar produceert hij zo'n honderd flessen rode wijn op het stukje grond naast de kerk. 'Dit is de tweede wijngaard in Nederland die naast een kerk ligt. Het geeft zo'n mooi, een beetje Frans gezicht. En het wijn maken gaat elk jaar beter. Dat komt natuurlijk door dat het steeds warmer wordt', zegt Wehrmeijer.

Wehrmeijer hoopt de ruimte onder de kerk binnenkort om te kunnen bouwen tot een wijnmakerij. 'Mensen die hier op bezoek komen, kunnen dan zien hoe de wijn gemaakt wordt. Met open monumentendag is het hier bijvoorbeeld best druk', aldus Wehrmeijer.

'Parel van de provincie'

Zo lang het coronovirus er nog is en er maar mondjesmaat activiteiten zijn in de kerk wordt er nog wel even doorgeklust. Wel hoopt het stichtingsbestuur ergens volgend jaar een officiële heropening te organiseren. 'Ik hoop dat hier na corona weer veel leven is. Dit is de parel van de provincie', besluit Van der Meer.