FC Groningen wil goede lijn doortrekken tegen RKC

Na de knappe overwinning tegen AZ van vorige week beleeft de ploeg van Danny Buijs de beste competitiestart in tien jaar. De oefenmeester is dan ook, logischerwijs, vol vertrouwen voor de wedstrijd van morgen tegen RKC.

‘Het vertrouwen is groot binnen de groep’, vertelt Buijs. ‘We koppelen dat vertrouwen de laatste weken ook aan goede resultaten en we gaan er alles aan doen om dat zo lang mogelijk vast te houden.’

'Vertrouwen op de dingen die we goed doen'

Buijs is er ook niet bang voor dat zijn ploeg verslapt. ‘Zolang we blijven doen wat we tot nu toe hebben gedaan, ben ik daar inderdaad niet bang voor. We hebben het er wel met zijn allen even kort over gehad, maar dat was het ook. Elke speler gaat elke dag weer op zoek naar verbeteringen, maar we vertrouwen ook op de dingen die we goed doen. We gaan ook niet ineens heel veel anders doen omdat we op papier tegen een mindere tegenstander spelen’, zegt Buijs.

RKC niet onderschatten

Zo veel minder is RKC ook helemaal niet, vindt Buijs. 'Want van de laatste acht wedstrijden hebben ze er slechts twee verloren.'

'Wij moeten ook niet te laconiek doen over de tegenstander, want mensen dachten bijvoorbeeld ook dat Ajax en AZ even van ons zouden winnen, maar dat gebeurde ook niet. Als wij ons niveau halen dan denk ik wel dat wij sterker zijn dan RKC.’

Suslov trainde mee, geen El Hankouri

FC Groningen moet het morgenmiddag stellen zonder Arjen Robben en Alessio da Cruz. Tomas Suslov trainde vrijdag het grootste gedeelte van de training apart van de groep, maar lijkt wel inzetbaar. Mo El Hankouri is vanwege zijn rode kaart tegen AZ geschorst.

Vermoedelijk opstelling van FC Groningen tegen RKC:

Padt, Gudmundsson, van Hintum, Itakura, Dankerlui, Matusiwa, Daniël van Kaam, Joosten, El Messaoudi, Balk en Strand Larsen.

