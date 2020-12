Justitie eist opname voor drugsverslaafde Stadjer wegens inbraken, diefstallen en vernieling

'Er zijn diverse smaken, maar dit is mijn eerste keuze. Hij moet nu werken aan zichzelf', aldus de aanklager. De man wordt verdacht van diefstallen, vernieling en een inbraak in augustus. Daarnaast nog van een inbraak in juni vorig jaar.

Auto in brand gestoken

Op 26 augustus stal de man een auto uit Ter Apel. Die stak hij vervolgens in brand bij een voetbalveld in Emmer-Compascuum. Na die feiten bleef hij aanvankelijk onopgemerkt. Hij was destijds dakloos en haalde opzettelijk allerlei strafbare feiten uit om maar in de cel te belanden.

Omdat hij in september voor veel onrust zorgde, moest hij een nacht doorbrengen op het politiebureau. Na die nacht zei hij tegen agenten: 'Als jullie mij op straat zetten, dan zorg ik ervoor dat jullie me weer opsluiten.' Prompt bekende hij dat hij twee weken daarvoor een auto had gestolen in Ter Apel. Deze auto had hij bij een voetbalveld in brand gestoken. De man had geluk: hij mocht de cel weer in.

Inbraak bij Verslavingszorg

De Stadjer bekende de autodiefstal, maar volgens de aanklager ontvreemde de man ook een tv uit een pand van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) in Emmen. Dat gebeurde in juni vorig jaar. Daarnaast zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan inbraak en diefstal in de gemeente Emmen. Uit een schuur maakte hij diverse gereedschappen en een motorblok buit.

De eigenaar van de schuur zag dat er iemand op het terrein was. Toen hij een kijkje ging nemen, sprong er ineens een man uit de bosjes. Die holde vervolgens naar een auto en scheurde daarmee weg. Het kenteken van deze auto stond op naam van de verdachte.

Herkenning

Het signalement van de Stadjer werd naast camerabeelden van de tv-diefstal uit het pand van Verslavingszorg Emmen gelegd. Het zou hier om dezelfde man gaan. Maar deze diefstal ontkende hij hardnekkig. In juni was hij er wel een nachtje geweest, maar hij had geen tv meegenomen.

Over de schuurinbraak zweeg hij slechts. De auto uit Ter Apel had hij zo meegenomen, zei hij op zitting. 'Die stond niet op slot en de sleutel zat er in.'

Vernieling graf van jong meisje

De man is sinds zijn elfde jaar verslaafd aan harddrugs. Hij begeeft zich al jaren op het criminele pad. In februari van dit jaar werd hij nog door de rechtbank in Assen tot een celstraf van 161 dagen veroordeeld wegens drugsbezit, diefstallen én vernieling van een graf in Emmer-Compascuum.

De vader van het jonge meisje, dat in juni 2018 overleed, spoorde destijds via Facebook de dader op en leverde hem een week later af bij het politiebureau.

Geen plek in kliniek

Tijdens die zitting gaf de man zelf aan dat hij opgenomen wilde worden in een verslavingskliniek, maar daar was nog geen plek. Als hij nu zonder behandeling vrijkomt, bestaat het risico dat hij weer in zijn oude verslavingsgedrag terugvalt.

Daarom wordt er gezocht naar een plek in een kliniek die speciaal gericht is op criminaliteit, verslaving en antisociaal gedrag. 'Ik moet er nu echt van af', zei de man tegen de rechters.

Schadevergoeding

Het slachtoffer van de autodiefstal claimde ruim 2.000 euro voor de geleden schade. De helft daarvan vond de officier voor toewijzing vatbaar. De man bood het slachtoffer tijdens de zitting zijn excuses aan. Hij beloofde de schade zo snel mogelijk te vergoeden.

Mocht hij ook schuldig worden geacht aan de diefstal van de tv, dan moet hij aan Verslavingszorg Emmen ook nog ruim 400 euro betalen.

De rechter doet over twee weken uitspraak.