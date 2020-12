Kerstconcert Noord Nederlands Orkest live te zien bij RTV Noord

Het kerstconcert van het Noord Nederlands Orkest is op donderdag 17 december live te zien bij RTV Noord. Ook de twee andere noordelijke omroepen zenden het concert in Schouwburg De Lawei in Drachten uit.

Het Noord Nederlands Orkest speelt op 17, 18 en 19 december het kerstconcert. In respectievelijk Drachten, Leeuwarden en Groningen.

Thuis meegenieten

Omdat er per zaal maar dertig toeschouwers naar binnen mogen, zijn alle drie de concerten al uitverkocht. Door een samenwerking met de drie noordelijke omroepen kan iedereen het concert op 17 december ook thuis bekijken. De uitzending begint om 20.00 uur. Op RTV Noord is het concert via een livestream op de site te volgen.

Knallend het jaar uit

Het NNP speelt naast een aantal typisch Engelse ‘Christmas carols’ en traditionele Duitse kerstliedjes ook muziek van Georg Friedrich Händel. Hoogtepunt van het concert is volgens NNO Händels Music for the Royal Fireworks.

'Oorspronkelijk geschreven voor de luidruchtige bezetting van een militair orkest voor een vorstelijk feest – en ook heel geschikt om het oude jaar uit te knallen.'

Meer concerten live te zien

Ook in januari zijn de concerten van het NNO live te zien op de noordelijke omroepen. Zo is het Nieuwjaarsconcert op 2 januari vanaf 21.00 uur live te zien op televisie en online bij Omrop Fryslân en online via RTV Drenthe. Daarna volgen nog zo’n vijf andere concerten.

